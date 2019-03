Frank de Boer weet opnieuw niet te winnen met Atlanta United

Frank de Boer is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen met Atlanta United. Na de 2-0 nederlaag tegen DC United van vorige week, volgde zondagavond een 1-1 gelijkspel tegen Cincinnati. De Nederlandse trainer had een overwinning goed kunnen gebruiken, want door de tegenvallende resultaten in de afgelopen weken was de druk op zijn schouders al enigszins toegenomen.

De verwachtingen zijn hoog dit seizoen bij de regerend landskampioen. Na het succes van vorig seizoen hopen de fans op een nieuwe titel en succes in de CONCACAF Champions League. Dat laatste lijkt onmogelijk na de 3-0 nederlaag van vorige week tegen het Mexicaanse Monterrey. Omdat het team van De Boer een paar dagen daarvoor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Major League Soccer had verloren, nam de kritiek op de Nederlandse trainer al vroeg in het seizoen toe.

Een succesje kon De Boer daarom wel gebruiken en het duel ging uitstekend voor hem en zijn ploeg van start. In het volgepakte Mercedes Benz Stadium kwam Atlanta United al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Al in de vijfde minuut werd Josef Martinez de diepte ingestuurd na een pass van Julian Gressel op de rechterflank. De aanvaller kwam ongehinderd het strafschopgebied binnen en wist van dichtbij hard raak te schieten. Doelman Spencer Richey werd geklopt in de korte hoek.

Na 25 minuten spelen kreeg Nick Hagglund dé kans om de bezoekers op gelijke hoogte te brengen. Na een indraaiende vrije trap had de Amerikaanse verdediger de 1-1 op zijn schoen, maar hij raakte de bal compleet verkeerd en zag zijn inzet ver naast gaan. Tien minuten na rust ontsnapte Atlanta United opnieuw aan een tegendoelpunt. Op aangeven van Mathieu Deplagne kopte Fanendo Adi raak, maar laatstgenoemde werd afgevlagd voor buitenspel. Niet lang daarna liet Martinez een enorme kans op de 2-0 onbenut. Hij had de bal van dichtbij voor het inschieten, maar stuitte op Richey.

Vlak voor tijd ging het alsnog mis voor de ploeg van De Boer. Na voorbereidend werk van Kenny Saief was het de Belgische aanvaller Roland Lamah die de gelijkmaker op het scorebord toverde. De ex-speler van onder meer Roda JC Kerkrade dompelde de supporters van Atlanta United in rouw. The Five Stripes gaven de zege uit handen en moeten daardoor na twee duels nog altijd wachten op de eerste overwinning in de Eastern Conference van de MLS.