Tagliafico: ‘Voor duels als met Real Madrid ben ik voetballer geworden’

Nicolás Tagliafico won zondagavond met Ajax met 4-0 van Fortuna Sittard, terwijl de Amsterdammers een paar dagen eerder afrekende met Real Madrid in de Champions League. De Argentijns international kijkt in onderstaande video met een goed gevoel terug op een week waarin een historische overwinning op de Koninklijke werd geboekt en het team van Erik ten Hag ook foutloos bleven in de Eredivisie.