Van Gaal vol vertrouwen: ‘Maar dat heb ik vijf jaar geleden al gezegd’

Louis van Gaal gelooft in de titelkansen van Ajax in de Champions League. De Amsterdammers plaatsten zich afgelopen dinsdag ten koste van Real Madrid voor de kwartfinales van het miljardenbal en mogen serieus dromen van eremetaal, zo stelt Van Gaal zondagavond in het televisieprogramma VTBL.

"Ajax kan de Champions League winnen, maar dat heb ik vijf jaar geleden ook al gezegd, toen de tendens was dat het allemaal niks meer voorstelde en de media vooral naar Duitsland en Frankrijk keken", reageert de trainer in ruste desgevraagd. Ajax won midweeks met 1-4 op bezoek bij Real Madrid en schaarde zich zo op grootse wijze bij de laatste acht van de Champions League.

Van Gaal ziet geen reden waarom het elftal van trainer Erik ten Hag nu niet zou kunnen doorpakken. "Wij hebben de beste infrastructuur van de hele wereld: qua jeugdopleiding, qua accommodaties, qua alles. Wij zullen er dus altijd komen, alleen is er in het voetbal een tendens", vervolgt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

"Daarnaast is alles afhankelijk van welke talenten er zijn, maar de coach is ook ongelofelijk belangrijk, want die start het proces. Of die spelers dat proces gaan volgen, is afhankelijk van die coach", aldus Van Gaal. Tafelgenoot en AZ-verdediger Ron Vlaar sluit zich aan bij Van Gaal "Ik denk ook dat het kan. Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar met de energie die Ajax in zulke wedstrijden legt, is alles mogelijk."