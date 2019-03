‘Ik hoop dat ik zo goed speel dat Heerenveen óf Ajax toekomst in me ziet’

Dennis Johnsen verliet Ajax in januari op huurbasis voor sc Heerenveen en in Friesland maakt de 21-jarige buitenspeler naam, daar waar hij in Amsterdam genoegen moest nemen met een bijrol. De Noorse aanvaller kwam tekort voor een basisplaats in het eerste elftal en werkte zijn wedstrijden doorgaans af in John Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Heerenveen heeft een optie tot koop en gezien de vorm van Johnsen is het niet ondenkbaar dat de Friezen daar gebruik van zullen maken.

Na het vertrek van Arber Zeneli naar Stade Reims klopte Heerenveen aan in de Johan Cruijff Arena voor Johnsen, die in de zomer van 2017 voor 2,4 miljoen euro door de Friezen nog was verkocht aan Ajax. Onder trainer Jan Olde Riekerink heeft Johnsen een basisplaats afgedwongen. “Ik voel me vanaf het eerste moment weer goed hier”, laat Johnsen weten in gesprek met Voetbal International.

Johnsen heeft bij Ajax een contract tot medio 2021. Mogelijk keert hij komende zomer definitief terug bij Heerenveen, al zegt hij daar nog niet mee bezig te zijn. “Ik hoop dat ik zo goed speel dat Heerenveen óf Ajax toekomst in me ziet”, aldus de linksbuiten, die in alle competities in totaal vijf keer in actie kwam voor het eerste elftal van Ajax. Na de winterstop speelde hij zesmaal voor Heerenveen.