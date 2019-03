‘Niet doen alsof het zó enorm moeilijk is om trainer te zijn van Feyenoord’

Dick Advocaat vindt Jaap Stam een geschikte opvolger voor Giovanni van Bronckhorst als trainer van Feyenoord. Eerder deze week werd bekend dat de huidige trainer van PEC Zwolle volgend seizoen langs de lijn staat in De Kuip. Advocaat was eerste keus, maar hij weigerde een dienstverband bij de Rotterdammers vanwege het negativisme rondom zijn persoon toen bekend werd dat hij was benaderd door technisch directeur Martin van Geel.

Achteraf denkt de trainer van FC Utrecht dat hij de aanbieding van Feyenoord te snel heeft geweigerd. "Dat heb ik weleens gedacht, maar ik denk dat ik een goede beslissing heb genomen", zo laat hij zondagavond weten aan tafel bij het televisieprogramma Rondo op Ziggo Sport. "Het is goed dat iemand anders het overneemt. Ik heb een goed gevoel bij Jaap. Het is een persoon met een enorme uitstraling, maar hij moet het wel nog laten zien. Het zal harder aankomen als de resultaten er niet zijn. Maar er komt wel iemand binnen.”

Zondagavond meldde het Algemeen Dagblad dat Van Geel ook een lijntje had uitgegooid naar Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal weigerde. "Het zal mij een zorg zijn wie de trainer van Feyenoord wordt, maar het zou wel raar zijn als Stam nog nacompetitie moet spelen en dat fout zou lopen. Dat zou nog een heikel puntje zijn”, aldus Kieft, die de commotie rondom de eventuele opvolger van Van Bronckhorst de afgelopen weken niet begreep. “We moeten niet doen alsof het zó enorm moeilijk is om trainer te zijn van Feyenoord. Het is geen hogere wiskunde om iemand te vinden.”