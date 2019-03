Topweek eindigt voor Ajax: ‘Maar we hadden er minimaal zes moeten maken’

Ajax had zondag op eigen veld geen kind aan Fortuna Sittard (4-0) en blijft zo in het spoor van koploper PSV. Het verschil tussen beide titelrivalen bedraagt vijf punten, al heeft Ajax nog wel een wedstrijd tegoed. Voor de Amsterdammers betekende de overwinning op Fortuna een prima afsluiting van een heerlijke week.

Ajax plaatste zich midweeks immers na een 1-4 zege op Real Madrid voor de kwartfinales van de Champions League. Trainer Erik ten Hag maakt na afloop van het duel van zondag voor de camera van FOX Sports een betrekkelijk tevreden indruk. "Met het resultaat zeker. Vier goals voor en nul tegen is prima", zo vertelt hij. De oefenmeester stelt wel dat Ajax met een grotere overwinning van het veld had kunnen stappen. "Als kritische trainer zeg ik dat we er minimaal zes hadden moeten maken."

"Bij tijd en wijle hebben we aardig gespeeld en lieten we mooie acties zien. Maar er waren ook fases dat we heel slordig waren. We voerden acties te ver door en speelden soms te gemakzuchtig. Als je uit de discipline gaat lopen, dan kan de tegenstander gevaarlijk worden. Dat mag niet", vervolgt Ten Hag kritisch. "We mogen niets door de vingers zien, moeten de lat hoog leggen. Kleine dingen stapelen zich namelijk op."

Voor Ajax wacht nu opnieuw een belangrijke week. Aankomende woensdag staat in eigen stadion de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma, waarna zondag in Alkmaar de ontmoeting met AZ wacht. Ten Hag zegt dat Ajax 'dan een blok afsluit'. "Je moet in deze fase van de competities zorgen dat je ergens om meedoet, dat je nog iets kunt winnen. Wij zijn nog op drie fronten actief. Maar we willen niet alleen meedoen, maar ook vol gaan voor zilverwerk."

Frenkie de Jong speelde zondag overigens slechts 45 minuten, maar Ten Hag garandeert dat de middenvelder niets serieus mankeert. "We hebben hem uit voorzorg gewisseld. Er zijn klachten bij sommige spelers. Dan gaan we wisselen. We hebben immers meer dan elf basisspelers." Ten Hag haalde ook Hakim Ziyech vroegtijdig naar de kant, maar ook over hem maakt de Ajax-trainer zich geen zorgen. "Hij is geen probleem voor de volgende wedstrijd."