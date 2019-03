Gouden duo schiet Bosz te hulp in krankzinnige sneeuwwedstrijd

Bayer Leverkusen heeft zondagavond in een beladen wedstrijd gewonnen van Hannover 96. Het team van Peter Bosz gaf op een ondergesneeuwde grasmat een 0-2 voorsprong uit handen, maar trok dankzij een laat doelpunt van Kai Havertz, na een assist van Julian Brandt, uiteindelijk toch aan het langste eind: 2-3. Daardoor is Leverkusen in de Bundesliga opgeklommen naar een vijfde plaats op de ranglijst; de achterstand op RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach bedraagt met nog negen speelrondes voor de boeg slechts vier punten.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Leverkusen. De hevige sneeuwval in Nedersaksen maakte het veld weliswaar moeilijk bespeelbaar, maar de bezoekers wisten hun ritme vrij snel te vinden en verschaften zichzelf binnen het halfuur een 0-2 voorsprong. De score werd na dertien minuten voetballend geopend door Kevin Volland. De aanvalsleider van die Werkself benutte van dichtbij een rebound, nadat Hannover-doelman Michael Esser een schot van Brandt onvoldoende wist te verwerken.

Een kwartier later wist Leverkusen zijn voordelig marge uit te breiden via diezelfde Volland. Hij werd in de diepte gevonden door Brandt en verschalkte Esser ditmaal met een fraaie lob. Het elftal van Bosz wist de rust vervolgens te halen zonder schade, al had het daarvoor wel hulp uit onverwachte hoek nodig. Hannover leek kort na de 0-2 van Volland wat terug te doen via Genki Haraguchi, maar de sneeuw voorkwam vlak voor de doellijn een zeker doelpunt van de Japanner.

In de veertigste minuut werd de wedstrijd vervolgens tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Sören Storks. Na een korte onderbreking werd er niet meer gescoord, maar aan het begin van de tweede helft wist Hannover alsnog de aansluitingstreffer op het bord te brengen. Jonathas, voormalig aanvaller van onder meer AZ, trof met het hoofd doel na een voorzet van Haraguchi. Leverkusen was de kluts daarna even kwijt en zag Hannover zeventien minuten voor tijd zelfs langszij komen.

Lucas Hradecky had in eerste instantie nog wel een knappe redding in huis, maar de doelman van Leverkusen zag de bal via teamgenoot Mitchell Weiser alsnog binnenvallen: 2-2. Leverkusen leek zodoende af te stevenen op puntverlies, maar drie minuten voor tijd werd de overwinning toch nog veiliggesteld. Brandt zette voor, waarna Havertz met een rake kopbal uitgroeide tot matchwinner.