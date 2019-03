Landstitel Juventus kwestie van tijd na nieuw puntverlies Napoli

Sassuolo heeft Napoli zondagavond met een gelijkspel huiswaarts laten keren. De middenmoter hield de nummer twee van de Italiaanse Serie A op 1-1. Het nieuwe puntverlies van de ploeg van trainer Carlo Ancelotti zal met gejuich worden ontvangen door het oppermachtige Juventus, dat nu een voorsprong van achttien punten heeft op zijn achtervolger. Met nog elf speelronden voor de boeg lijkt het een kwestie van tijd voordat la Vecchia Signora zich voor de achtste keer op rij landskampioen mag noemen.

Juventus had vorige week al een enorme stap gezet in de richting van het kampioenschap door het duel met Napoli met 1-2 te winnen. De koploper van de Italiaanse competitie kwam vrijdagavond al in actie en kende geen problemen met Udinese. Door de 4-1 overwinning werd de voorsprong op Napoli verder uitgebreid en is het niet de vraag óf maar wanneer Juventus kampioen wordt. Napoli, dat afgelopen donderdag afrekende met Red Bull Salzburg (3-0) in de achtste finales van de Europa League, had het niet makkelijk tegen Sassuolo.

Na 52 minuten spelen zocht de thuisploeg de aanval en kreeg Domenico Berardi de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied. De aanvaller van Sassuolo schoot van dichtbij binnen: 1-0. Lange tijd leek het erop dat het team van trainer Roberto De Zerbi de punten in huis zou houden, maar vlak voor tijd bracht Lorenzo Insigne daar verandering in. Sassuolo werd steeds verder naar achteren gedrongen, toen de Italiaan de bal plots in zijn voeten kreeg in het vijandelijke strafschopgebied. Insigne bedacht zich geen moment en krulde de bal in de verre hoek.