Ajax geeft zege op Real Madrid goed vervolg tegen Fortuna Sittard

Ajax heeft zondag geen fout gemaakt in de Eredivisie. Op eigen veld was de ploeg van trainer Erik ten Hag veel te sterk voor Fortuna Sittard en dat resulteerde in een 4-0 overwinning. Dusan Tadic en David Neres scoorden allebei tweemaal. De thuisploeg beleefde een eenvoudige middag en kwam niet in de problemen. De bezoekers slaagden er geen moment in om er een wedstrijd van te maken.

Na de historische 1-4 overwinning op Real Madrid in de achtste finales van de Champions League was het voor de Amsterdammers zaak om ook tegen Fortuna Sittard foutloos te blijven. Titelconcurrent PSV had een dag eerder met 2-0 gewonnen van NAC Breda en om kans te behouden op het kampioenschap moest er gewonnen worden in de Johan Cruijff ArenA. Ten opzichte van het duel met de Koninklijke kende de basisopstelling slechts één wijziging: Lasse Schöne begon op de bank ten faveure van Kasper Dolberg, die in de punt van de aanval startte. David Neres, die deze week een oproep kreeg voor de nationale ploeg van Brazilië, begon op de rechtsbuitenpositie, waardoor Hakim Ziyech op het middenveld kwam te spelen.

Ajax was heer en meester voor eigen publiek en kende een droomstart. In de vierde minuut ging linksback Mica Pinto de fout in. Hij onderschepte een pass van Ziyech op Neres, maar zette met een kopbal Dusan Tadic vrij voor de keeper. De Servische buitenspeler bleef rustig oog in oog met doelman Alexei Koselev en tekende voor de 1-0. Fortuna Sittard had niets in te brengen en meldde zich slechts sporadisch op de helft van Ajax. Het was wachten op de 2-0 en deze viel na een half uur spelen. Ziyech had vanaf de linkerflank een uitstekende voorzet in huis, waardoor het voor Neres een koud kunstje was om de bal van dichtbij tegen de touwen te werken. Het team van Ten Hag hoefde niet voluit te gaan en wist het Fortuna op halve kracht moeilijk te maken.

Na 45 minuten spelen zat het duel er voor Frenkie de Jong op, die vervangen werd door Schöne. Met de Deense middenvelder in de ploeg bleef het spelbeeld onveranderd. Ajax had niets te duchten van de Limburgers en speelde een veredelde trainingspartij. De thuisploeg combineerde er lustig op los en zette de achterhoede van Fortuna Sittard regelmatig te kijk. Het duurde tot aan de 62ste minuut voordat de 3-0 op het scorebord kwam te staan. Het was Neres die zich handig vrij speelde in het strafschopgebied en onhoudbaar binnen schoot. Vlak daarna liet Dolberg een grote kans onbenut. Op aangeven van Neres kopte de spits op de paal.

In de slotfase van het duel vloeiden de krachten weg bij de thuisploeg. Met de wedstrijd tegen Real Madrid in de benen nam Ajax in de laatste tien minuten gas terug. Nicolás Tagliafico en Ziyech waren inmiddels al vervangen door Daley Sinkgraven en Zakaria Labyad. In de slotfase zetten de bezoekers nog wel wat meer aan, maar doelman André Onana had weinig moeite om zijn doel schoon te houden. In de 85ste minuut bepaalde Tadic de eindstand op 4-0. Dolberg ging er vandoor op de rechterflank en gunde zijn ploeggenoot zijn tweede goal in de wedstrijd. Zodoende verkleint Ajax de achterstand op PSV naar vijf punten en wacht aanstaande woensdag de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle.