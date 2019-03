FC Emmen beloont succestrainer Lukkien met nieuw contract

Dick Lukkien heeft zijn contract bij FC Emmen verlengd. De 46-jarige trainer is het met de Eredivisionist eens geworden over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021. Na de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) maakte de club via de officiële kanalen bekend dat Lukkien langer als trainer actief zal blijven in De Oude Meerdijk. Hij promoveerde met Emmen afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie.

De oefenmeester is blij met zijn nieuwe contract. "FC Emmen is een club in de groei, dat past goed bij de fase waar ik als trainer ook in zit. Ik heb het onwijs naar mijn zin bij deze club en de supporters zijn geweldig. Dus ik ben blij dat ik hier na dit seizoen nog twee jaar mag zijn", tekent RTV Drenthe op uit de mond van Lukkien, die bezig is aan zijn derde seizoen bij de club uit Drenthe.

Lukkien streek in 2016 neer bij Emmen en promoveerde afgelopen seizoen met de club naar de Eredivisie. Eerder werkte hij bij BV Veendam en FC Groningen. Dit seizoen ligt de prioriteit van Lukkien en zijn ploeg bij handhaving. Met nog negen wedstrijden voor de boeg heeft Emmen 25 punten bij elkaar gesprokkeld en staat de ploeg op de gevaarlijke zestiende plek. Volgende week brengt Emmen een bezoek aan concurrent Fortuna Sittard.