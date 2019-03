Eden Hazard behoedt Chelsea voor thuisnederlaag tegen reuzendoder

Chelsea heeft zondagmiddag ternauwernood een punt uit het vuur gesleept tegen Wolverhampton Wanderers. In eigen huis wisten the Blues eigenlijk geen moment te overtuigen en mochten ze van geluk spreken dat Eden Hazard in de slotfase een puntje veiligstelde. De aanvaller maakte er in de absolute slotfase 1-1 van. In een gezapige wedstrijd leek Raúl Jiménez zich tot matchwinner te kronen, maar daar stak Hazard een stokje voor.

In het eerste bedrijf werden de fans op Stamford Bridge niet verwend door beide ploegen. Chelsea had meer balbezit, maar was niet bij machte om de verdediging van Wolverhampton pijn te doen. De ploeg van manager Maurizio Sarri probeerde tevergeefs een gaatje te vinden in de hechte defensie van the Wolves. Tot twee keer toe werd er door de Londenaren geschreeuwd om een strafschop, maar scheidsrechter Michael Oliver weigerde de bal op de stip te leggen. De thuisploeg deelde vervolgens wat kleine speldenprikjes uit, maar daar lag doelman Rui Patrício niet wakker van.

Wolverhampton verscheen in de eerste helft amper voor Chelsea-goalie Kepa, maar begon brutaal aan het tweede deel van de wedstrijd. Een razendsnelle counter werd door Jiménez afgesloten met de openingstreffer. Hij kreeg de bal van Jota en wipte die fraai over Kepa heen. Chelsea leek na deze tegenslag wakker te schieten en nam via Gonzalo Higuaín het vijandelijke doel onder vuur. Dat lukte in het vervolg vrijwel niet meer. De bezoekers lieten Chelsea komen en hielden de rijen achterin gesloten. In blessuretijd ging het alsnog mis voor Wolverhampton. Hazard vond de verre hoek met een lage schuiver.

Chelsea verliest twee kostbare punten in de strijd om Champions League-tickets. De club moet naar de top vier van de Premier League, maar staat na 29 wedstrijden op de zesde plek. Aan het einde van de rit geeft die plaats slechts recht op de voorronde van de Europa League. Wolverhampton Wanderers is hard op weg naar de titel best of the rest. Acht wedstrijden voor het einde staan the Wolves op de zevende plaats achter de zes Engelse topclubs. De ploeg ontpopt zich tot reuzendoder: tegen Arsenal (1-1), Manchester United (1-1), Tottenham Hotspur (1-3), Liverpool (2-1 in de FA Cup) en in het eerdere competitieduel met Chelsea (2-1) boekte de club dit seizoen goede resultaten.