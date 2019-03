PSG wil boze supporters ontlopen en verplaatst zondagtraining

Het is onrustig bij Paris Saint-Germain. De grootmacht uit Frankrijk streeft al jaren naar het winnen van de Champions League, maar moest die droom deze week opnieuw in de ijskast zetten na de ontluisterende uitschakeling door Manchester United in de achtste finale. Volgens L'Équipe vreest PSG inmiddels ook voor boze supporters.

Normaal gesproken traint de club op trainingscomplex Camp des Loges, maar de training van zondag wordt gehouden in het stadion Parc des Princes. Op die manier hoopt de club 'boze supporters en ultra's' te ontlopen, aldus het sportblad. Het besluit volgde op de ontdekking van agressieve graffitiboodschappen op de parkeerplaats van het Camp des Loges.

PSG staat er fantastisch voor in de Ligue 1, met een voorsprong van zeventien punten op nummer twee Lille én een duel minder gespeeld, en de club maakt ook nog kans op de Coupe de France. Daar nemen veel fans echter geen genoegen meer mee. Kylian Mbappé begrijpt goed waarom: de spits heeft slapeloze nachten gehad na de midweekse eliminatie.

"Ik ben geschokt. Ik heb niet kunnen slapen", vertelt Mbappé aan Téléfoot. "Het is moeilijk te accepteren, want we hebben hard gewerkt om hier te komen. We hebben ons eigen feestje verpest", doelt hij op het weggeven van de 0-2 voorsprong. Niettemin is Mbappé niet van plan om PSG te verlaten. "Er wordt veel over mijn toekomst gesproken, maar ik houd vertrouwen in dit project. Ik zal blijven, dat staat vast."