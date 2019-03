Ongekende ontlading bij Grealish na winnende doelpunt in derby

Jack Grealish heeft zich zondagmiddag tot matchwinner gekroond in de wedstrijd tussen Birmingham City en Aston Villa. De aanvallende middenvelder van de bezoekers maakte halverwege de tweede helft de enige treffer van de middag en nam zo op gepaste wijze wraak voor een incident uit het eerste bedrijf. Grealish werd namelijk uit het niets aangevallen door een supporter van Birmingham, die vanaf de tribune het veld op was gekomen.

Na tien minuten spelen werd Grealish ineens belaagd door een 'fan' van the Blues. De 23-jarige speler zag de supporter niet aankomen en kreeg een tik in het gezicht. Vervolgens ging Grealish naar de grond en werd zijn belager uit het stadion verwijderd. Inmiddels is hij ook opgepakt door de politie. In de tweede helft gaf Aston Villa via nota bene Grealish een antwoord op de ongeregeldheden. De middenvelder schoof de bal achter doelman Lee Camp op aangeven van Neil Taylor.

Omdat hij zijn treffer iets te uitbundig vierde, kreeg Grealish ook nog een gele kaart van de scheidsrechter. De Engels international kreeg in de slotfase nog de kans op een tweede doelpunt, maar dit keer raakte hij de lat. Beide ploegen kregen nog kansen, maar Grealish bleek de matchwinner in het St Andrew's. Door de overwinning passeert Aston Villa de aartsrivaal en kunnen the Villans de pijlen richten op de play-offs van de Championship.