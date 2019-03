AZ kan druk op Feyenoord niet opvoeren in duel met uitblinkende keepers

In de jacht op de derde plaats heeft AZ de druk op Feyenoord niet kunnen verhogen. De ploeg van John van den Brom liet na om de Rotterdammers in puntenaantal te evenaren, want men kwam zondagmiddag niet voorbij PEC Zwolle: 0-0. In de eerste helft was het merendeel van de mogelijkheden voor PEC, terwijl AZ na rust beter voor de dag kwam in Overijssel. Feyenoord kan de voorsprong op AZ zondag uitbreiden tot vijf punten, als het wint op bezoek bij Vitesse.

Jaap Stam voerde flink wat wijzigingen door in zijn elftal. Ten opzichte van de kansloze 0-3 nederlaag tegen De Graafschap van twee weken geleden mocht alleen Pelle Clement blijven staan op het middenveld van PEC; Ouasim Bouy en Zian Flemming werden vervangen door Younes Namli en Gustavo Hamer. Namli was zelfs aanvoerder, in plaats van Kingsley Ehizibue. Stanley Elbers kreeg de voorkeur boven Vito van Crooij en de zieke Bram van Polen werd vervangen door Darryl Lachman. Bij AZ waren er geen wijzigingen in vergelijking met het duel met Fortuna Sittard (4-2 zege) van vorige week.

Dat AZ in de eerste helft standhield, was te danken aan Marco Bizot. De doelman van de bezoekers haalde een kopbal van Mike van Duinen uit de bovenhoek met een katachtige reflex, voorkwam met zijn benen dat Namli tot scoren kwam en pareerde een afstandsschot van Kenneth Paal. PEC oogde veel scherper dan AZ in het eerste bedrijf. De ploeg van Stam combineerde vlot en in hoog tempo; AZ kwam er voetballend lange tijd niet aan te pas. Pas in de slotfase van het eerste bedrijf kwam er een goede kans voor Thomas Ouwejan. Mickey van der Hart lette goed op en zodoende bleef het voor rust bij 0-0.

In het tweede bedrijf liet AZ zich een stuk nadrukkelijker gelden. Van der Hart was meermaals belangrijk voor PEC: hij voorkwam dat Oussama Idrissi de bal tegen de touwen krulde, frustreerde Calvin Stengs en had een pegel van Adam Maher klemvast. Aan de overzijde viel de bal plots goed voor Van Duinen, die echter naast schoot. De tijd begon te dringen voor beide ploegen en het was de vraag of er nog een winnaar zou komen. De laatste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Maher, wiens indraaiende vrije trap net voorlangs scheerde. Door het punt stijgt PEC naar de dertiende plek in de Eredivisie.