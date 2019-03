Blessureleed bij Feyenoord heeft mogelijk gevolgen voor Oranje-selectie

Feyenoord neemt het zondagmiddag op tegen Vitesse. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst moet in GelreDome enkele belangrijke spelers missen, aangezien Tonny Vilhena en Kenneth Vermeer niet fit genoeg zijn bevonden om te spelen tegen de Arnhemmers. Het blessureleed van het tweetal kan ook gevolgen hebben voor Oranje.

Vermeer wordt tegen Vitesse vervangen door Joris Delle, aangezien ook Justin Bijlow een kwetsuur heeft. De Franse sluitpost staat op de loonlijst als derde keeper, maar mocht vorige week in het duel met FC Emmen (4-0 winst) ook al minuten maken toen Vermeer met een blessure naar de kant moest worden gehaald. In Arnhem heeft Delle dus zijn eerste basisplaats namens Feyenoord te pakken.

Door de blessure van Vilhena krijgt Orkun Kökçü van Van Bronckhorst weer de kans om zich te bewijzen. De jonge middenvelder krijgt de voorkeur boven Yassin Ayoub. Vilhena stond dit seizoen tot nu toe in alle competitieduels in de basis, maar moet dus nu toekijken hoe Feyenoord het gaat doen tegen Vitesse. Vilhena zou in Arnhem zijn tweehonderdste Eredivisie-duel spelen.

Zowel Vermeer als Vilhena werden onlangs door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal in aanloop naar de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland. Vermeer kwam op 31 maart 2015 voor het laatst in actie voor Oranje. Koeman maakt komende vrijdag bekend welke spelers de definitieve selectie niet halen.