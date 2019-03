Supporter komt veld op tijdens derby en slaat Jack Grealish neer

De Engelse voetbalwereld is zondagmiddag opgeschrikt door een bizar incident in de Championship. Tijdens de derby tussen stadsgenoten Birmingham City en Aston Villa kwam een supporter van eerstgenoemde club het veld op. Hij deelde Jack Grealish van Aston Villa een klap van achteren uit op het hoofd, waarna hij door stewards werd meegenomen.

Het incident vond plaats in de tiende minuut van de wedstrijd die om 13.00 uur begon. Grealish ging na de klap naar de grond, maar werd overeind geholpen door spelers van beide clubs en kon verder voetballen. Een steward hield de hooligan in bedwang, geholpen door spelers van Aston Villa. "Wat bezielt je dan? Wat een malloot, zeg. Levenslang stadionverbod", reageert de commentator van Ziggo Sport.

Het moment doet denken aan de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ in december 2011. Middenin de wedstrijd kwam een Ajax-supporter, die al een stadionverbod had en onder invloed was van diverse verdovende middelen, het veld op. Hij wilde doelman Esteban van AZ een trap in de rug geven, maar de Costa Ricaan wist de trap te ontwijken en schopte de hooligan tweemaal.