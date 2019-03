Jaap Stam krijgt ‘onmogelijke opgave’: ‘Dat is het vervelende bij Feyenoord’

Jaap Stam is vanaf volgend seizoen trainer van Feyenoord, een keuze van de clubleiding die Rinus Israël wel kan begrijpen. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst in De Kuip ontbeert wel de nodige ervaring, aldus de oud-verdediger. "Stam is een grote naam in het voetbal, hij heeft bij prachtige clubs gespeeld", begint Israël bij De Tafel van Kees van FOX Sports.

De voormalig verdediger van onder meer Feyenoord had liever gezien dat de nieuwe trainer van de Rotterdammers ook veel clubs had getraind. “Dat was wel de opzet van Feyenoord. Om die reden zijn ze bij Dick Advocaat uitgekomen”, aldus Israël. "Het is Stam geworden. Ik denk dat Stam het karakter heeft dat goed past bij Feyenoord, maar hij heeft nog niet de juiste bagage, denk ik.”

“Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar het is wel een heel moeilijke job bij Feyenoord op dit moment. Als de supporters genoegen nemen met een vierde of vijfde plek, dan is het een prachtige club voor Stam. Maar het vervelende is, is dat ze bij Feyenoord denken dat ze meedoen om het kampioenschap. Met dit materiaal is dat voor elke trainer een onmogelijke opgave.”

“Het is een prachtige club, maar om te slagen, moeten er goede spelers worden aangetrokken. Ook voor Stam”, besluit Israël. Stam is nu enkele maanden actief bij PEC Zwolle, maar verruilt die club komende zomer dus voor Feyenoord. Naar verluidt betalen de Rotterdammers circa 800.000 euro om Stam los te weken. De oud-verdediger heeft tot medio 2021 getekend bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.