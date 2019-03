Gerard Piqué begrijpt teleurgestelde fans: ‘Hij heeft veel gekost’

Philippe Coutinho beleeft een teleurstellende periode bij Barcelona. De middenvelder kwam in januari 2018 voor maximaal 160 miljoen euro over van Liverpool, maar heeft nooit helemaal weten te overtuigen. Afgelopen zaterdag werd de Braziliaan bij het gewonnen thuisduel met Rayo Vallecano (3-1) door een gedeelte van het publiek uitgefloten toen hij werd gewisseld voor Ivan Rakitic.

Gerard Piqué, die net als Lionel Messi en Luis Suárez tot scoren kwam in het Camp Nou, steunt zijn bekritiseerde ploeggenoot. “Philippe speelt een goed seizoen”, wordt de verdediger na afloop geciteerd door diverse media, waaronder ESPN. “Natuurlijk heeft hij veel gekost en zijn de verwachtingen over hem hoog, dat begrijp ik. Het is wat het is.”

“Je moet de reactie van de fans begrijpen, want uiteindelijk zijn het wel onze supporters. Je moet hun mening respecteren. Wij, zijn ploeggenoten en de mensen bij de club, moeten hem steunen. We hebben hem nodig, zeker nu de laatste fase van het seizoen aanbreekt.” Naast Piqué benadrukt ook Ernesto Valverde dat Barcelona Coutinho hard nodig heeft.

“We zitten bij een club waarbij men verwacht dat we winnen. Dat is bij alle clubs het geval, maar vooral bij Barcelona. We moeten niet veel aandacht schenken hieraan (het uitfluiten van Coutinho, red.). Hij probeerde de hele wedstrijd te scoren. We hopen altijd dat onze spelers een konijn uit de hoge hoed weten te toveren, maar dit kan niet altijd. Soms lukken dingen, soms niet”, aldus de trainer.