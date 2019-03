‘Santiago Solari des duivels en pakt vijftal hard aan na afgang tegen Ajax’

Real Madrid verloor dinsdag in eigen huis met 1-4 van Ajax, waardoor de Spaanse topclub uitgeschakeld is in de Champions League. Diverse Spaanse media meldden dat voorzitter Florentino Pérez na afloop in de kleedkamer de spelersgroep keihard aanpakte, maar nu claimt Marca dat ook Santiago Solari zeer kritisch was op zijn pupillen na de afgang in het Santiago Bernabéu. Vijf spelers moesten het ontgelden bij de Argentijnse trainer.

Dinsdag verscheen Solari laat op de persconferentie na afloop van de nederlaag in het Santiago Bernabéu. De oefenmeester bood zijn excuses aan en zei dat er veel besproken was in de kleedkamer. Volgens Marca uitte Solari zijn teleurstelling over de prestaties van de spelers in de voorbije wedstrijden. Solari richtte zijn pijlen onder anderen op Isco, die onder de Argentijn al vaker het mikpunt is.

Solari was naar verluidt woest op de Spaanse middenvelder, omdat laatstgenoemde maar niet op het juiste gewicht komt. Eerder was Solari ook al kritisch op Isco. “Om te spelen moet je fysiek in de juiste vorm steken en die vasthouden”, aldus de trainer. Zondag speelt Real tegen Real Valladolid en Isco zit niet bij de wedstrijdselectie, ondanks blessures van onder anderen Gareth Bale, Vinícius Júnior en Lucas Vázquez.

Ook Marcelo kreeg de wind van voren van Solari. De coach uitte zijn teleurstelling over het feit dat Marcelo niet in vorm raakt. Zodoede posteert de Argentijn de linksback de laatste tijd steevast op de bank. Daarnaast kreeg Gareth Bale een uitbrander, aangezien hij de verwachtingen van de trainer en de club niet kan waarmaken. Tot slot stelde Solari dat ook Toni Kroos en Marco Asensio de laatste tijd slecht speelden en dat de trainer betere prestaties verwacht van het duo.