Ajax wilde twee miljoen betalen voor stand-in Onana: ‘Ik besloot niet te gaan’

In de zomer van 2017 versterkte Ajax zich met Benjamin van Leer, maar hij was niet de eerste keus om te fungeren als stand-in van André Onana. De Amsterdammers hadden serieuze belangstelling voor Hendrik Van Crombrugge, die sinds 2013 voor KAS Eupen speelt. Van Crombrugge bleef bij Eupen omdat hij in België wilde blijven. Inmiddels ziet hij een overstap naar het buitenland wel zitten.

Eupen promoveerde in 2016 naar de Pro League en Van Crombrugge liet in de hoogste voetbalafdeling van België een goede indruk achter. "Na het eerste seizoen was er interesse van Ajax. Ik heb toen besloten daar niet naartoe te gaan", blikt de 25-jarige doelman terug in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. "De Belgische transfer, waar ik mijn zinnen had op gezet, kwam er niet. Naar het buitenland had toen gekund, maar dat is net niet doorgegaan."

Afgelopen zomer was er bovendien interesse van Sassuolo. De Serie A-club wilde volgens Van Crombrugge voldoen aan de vraagprijs van twee miljoen euro, net als Ajax. Belgische clubs bleken tot dusver niet bereid om zo ver te gaan. "Dan is het aan mij om daar lessen uit te trekken. Maar uitstel is geen afstel. Als er dit keer een goeie aanbieding komt uit het buitenland waar de drie partijen zich in vinden, doe ik het wel. Voor mijn carrière is het nodig om ergens naartoe te gaan waar ik uit mijn comfortzone word gehaald."

"Ik wil weten waar mijn sportieve limieten liggen", aldus Van Crombrugge. Ploeggenoot Siebe Blondelle, ex-speler van VVV-Venlo en Vitesse, zou zelf 'zeker' naar Ajax en Sassuolo zijn gegaan, vertelt hij. "Want ik ben, verdediger zijnde, een fan van Italiaans voetbal, het land waar verdedigen een kunst is. Hendrik had dat ook aangekund, zowel Ajax als Sassuolo, maar als je je niet honderd procent goed voelt bij een keuze, kun je beter blijven."