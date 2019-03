Onana: ‘Met Sergio Ramos erbij hadden we niet zo vaak gescoord’

Ajax hield al rekening met het zomerse vertrek van enkele bepalende spelers, maar de interesse zal alleen maar toenemen na het succes in de Champions League. Doelman André Onana is een van de Ajacieden voor wie een transfer realistisch lijkt. In gesprek met Marca vertelt Onana echter dat er nog niets concreets speelt, en dat hij geen grote uittocht van spelers verwacht bij Ajax.

"Ik denk niet dat er een grote exodus zal zijn", geeft de Kameroener te kennen. "Er zal inderdaad veel gebeuren tussen nu en het eind van het seizoen, maar we bekijken alles stap voor stap." Voor 'zover hij weet' is er geen contact geweest met een geïnteresseerde club. "Je zou daarvoor naar mijn zaakwaarnemer moeten gaan. Ik denk dat ik klaar ben voor een grote club, maar ik zit al bij een club waarmee we grote prestaties kunnen neerzetten."

"Ik heb gezegd dat het een droom is om terug te keren bij Barcelona, maar ik breng nu ook al dromen in vervulling. We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus de 22-jarige sluitpost, wiens contract doorloopt tot medio 2021. Onana blikt in het interview ook terug op de sensationele 1-4 overwinning, die Ajax naar de kwartfinale van de Champions League bracht. Veelbesproken was de absentie van Sergio Ramos, die in Amsterdam doelbewust een gele kaart pakte.

"Of hij ons heeft onderschat? Misschien, maar zulke dingen gebeuren in het voetbal. Als hij erbij was geweest, hadden we waarschijnlijk niet zoveel doelpunten gemaakt. Sommige spelers kiezen ervoor om het te doen, maar ik denk dat hij er voortaan wel twee keer over nadenkt", zegt Onana. "We voelden ons er niet gekleineerd door. We hebben ons alleen maar op onszelf gericht. We hielden ons niet bezig met wat zij van ons vonden." Zondagmiddag neemt Onana het met Ajax op tegen Fortuna Sittard.