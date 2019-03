Rio Ferdinand begrijpt er niets van: ‘Ik zou dan zeggen: ’Ik ga!‘’

Rio Ferdinand vindt dat Callum Hudson-Odoi Chelsea moet verlaten voor het geïnteresseerde Bayern München als de achttienjarige aanvaller de kans daartoe krijgt. De Engelsman stond de voorbije transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van de Duitse topclub, maar Chelsea werkte niet mee aan een overstap. Ferdinand zou een transfer van de jongeling zien zitten.

Op de vraag of Ferdinand, als hij zich in de positie van Hudson-Odoi zou bevinden, graag naar Bayern zou willen verkassen, antwoordt de voormalig verdediger: "Niet als ik zou starten. Als ik iedere week in de basis stond bij Chelsea of als ik regelmatig minuten maakte, had ik Bayern geweigerd", aldus Ferdinand, geciteerd door verschillende Engelse media.

Ferdinand benadrukt dat Chelsea een grote club is, maar het gebrek aan speeltijd is toch een punt van zorg volgens de oud-voetballer. "Ik snap niet waarom hij niet meer speeltijd krijgt. Als ik hem was en ik zie Jadon Sancho en Reiss Nelson spelen in Duitsland, terwijl ik mezelf als Hudson-Odoi hoger inschat, dan zou ik ook willen vertrekken.”

“Ik zou dan zeggen: 'Ik ga!' Ik zou willen dat ik een echte kans zou krijgen bij het eerste elftal. Onder Maurizio Sarri zou ik nu denken: ik voel me geen onderdeel van zijn plannen, terwijl ik er wel klaar voor ben”, aldus Ferdinand over Hudson-Odoi, die in de winter nog een transferverzoek indiende. De aanvaller ligt nog tot medio 2020 vast op Stamford Bridge.