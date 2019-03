‘Ik snap niet hoe je binnen drie weken van Dick Advocaat naar Jaap Stam gaat’

De aanstelling van Jaap Stam bij Feyenoord heeft de nodige wenkbrauwen doen fronsen. De club uit Rotterdam ging eerst voor de komst van Dick Advocaat als opvolger van de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst, maar de huidige trainer van FC Utrecht bedankte uiteindelijk voor de interesse na het ‘negativisme’ rondom zijn eventuele aanstelling in De Kuip. Feyenoord schakelde vervolgens over naar Stam, die zondag pas voor de zevende keer bij PEC Zwolle op de bank zit.

“Ik snap niet hoe je binnen drie weken van Dick Advocaat naar Jaap Stam gaat”, vertelde analist Arnold Bruggink bij FOX Sports. Hij denkt dat Feyenoord veel vertrouwen heeft in de mens Jaap Stam. "Maar ik mis waar je naartoe wilt als club, hoe je aansluiting wilt vinden bij Ajax en PSV en op welke manier je dat wilt doen."

Tafelgast Marciano Vink was ook verrast. “Ik vind het leuk dat Jaap het bij Reading zo goed deed, maar deze stap had ik niet verwacht”, erkende de oud-voetballer. “Ik dacht: we gaan zien wat hij waard is bij PEC Zwolle, wat hij eigenlijk echt kan. De stap naar Feyenoord is best heftig en zwaar verrassend.”

Stam ondertekende eind december een contract met PEC, tot medio 2020. Hij startte voortvarend in Zwolle: de eerste drie duels leverden negen punten op. Uit de laatste drie competitiewedstrijden werd echter slechts een schamel punt gepakt en zondagmiddag komt nummer vier AZ op bezoek.