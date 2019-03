Doelwit van Mauricio Pochettino kost 75 miljoen euro

(The People)

Manchester United gaat weer met het management van David de Gea om de tafel. Het standpunt van de doelman blijft hoe dan ook onveranderd: hij wil alleen bijtekenen tegen een weeksalaris van 375.000 euro. (The People)

(AS)

Atlético Madrid wil zich graag met de bijna transfervrije Héctor Herrera versterken. De middenvelder wil eerst afwachten hoe zijn laatste jaar met FC Porto, dat de kwartfinales van de Champions League heeft bereikt, afloopt. (AS)

(The Sun)

Real Madrid mengt zich net als onder meer Barcelona en Bayern München in de race om de handtekening van Nicolás Pepe. Lille verlangt een bedrag van minimaal vijftig miljoen euro voor de veelbelovende vleugelaanvaller. (Le10Sport)