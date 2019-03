Ole Gunnar Solskjaer erkent: ‘Ik zal Virgil van Dijk eruit moeten schoppen’

De verwachting is dat Ole Gunnar Solksjaer ook komend seizoen voor de selectie van Manchester United zal staan. De Noor werd in december op interim-basis aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho en sindsdien presteert de club naar behoren, met het bereiken van de kwartfinales van de Champions League als hoogtepunt. Manchester United wil (ex)werkgever Molde FK financieel tegemoetkomen, zo klinkt het zondag.

Engelse media schrijven dat Manchester United a goodwill gesture richting Molde FK wil tonen, al is formeel nog steeds niet duidelijk of Solskjaer nou wel of niet contractueel aan de Noorse club is verbonden. De oud-aanvaller verzekert dat zijn overeenkomst in december ten einde was gelopen én hij daarna een contract voor een half jaar op Old Trafford had ondertekend, terwijl Molde claimt dat hij een nieuw meerjarig contract met de Noren had ondertekend. De FIFA staat vaste contracten met meerdere clubs echter niet toe.

Manchester United zou formeel dus niets aan Molde FK hoeven te betalen, maar volgens de laatste berichten uit Engeland wil het bestuur de goede relatie met de Noorse club in stand houden. De Premier League-club zou derhalve een bedrag van ruim 6,5 miljoen euro willen overmaken, zo klinkt het.

Solskjaer antwoordde daags voor het uitduel met Arsenal met een lach op de vraag of Van Dijk daadwerkelijk zijn huis in Cheshire huurt. “Ja, ik zal hem eruit moeten schoppen”, knipoogde de trainer, die veertien van zijn eerste zeventien wedstrijden als trainer van Manchester United heeft gewonnen. De Noor woonde in het riante onderkomen van 4,5 miljoen euro gedurende zijn actieve loopbaan als Mancunian en zette het te koop toen hij bij Molde FK aan de slag ging als trainer.

Solskjaer kreeg het huis echter niet verkocht en koos ervoor om het huis te verhuren. Van Dijk betrok het onderkomen op huurbasis toen in januari vorig jaar de overstap van Southampton naar Liverpool maakte. Voor Solskjaer zat er na zijn aanstelling op interim-basis bij Manchester United niets anders op dan in het Lowry Hotel in Manchester te gaan wonen. Saillant: dat is ook het hotel waar Mourinho gedurende 895 dagen woonde tijdens zijn periode bij Manchester United, à minimaal 1.800 euro per nacht.