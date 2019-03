‘Liverpool biedt Virgil van Dijk reeds zestig procent loonsverhoging aan’

Virgil van Dijk kan ruim een jaar na zijn recordtransfer van Southampton naar Liverpool reeds een nieuwe verbintenis met de Merseyside-club ondertekenen, zo schrijven Engelse media zondag. Volgens de laatste publicaties wil Liverpool voorkomen dat clubs uit het buitenland zich voor de Oranje-international gaan melden. Van Dijk groeide in januari 2018 met een transfersom van 84,4 miljoen euro uit tot de duurste verdediger ooit.

Van Dijk, 27 jaar, heeft zijn torenhoge prijskaartje sindsdien relatief waar kunnen maken. De ex-speler van onder meer FC Groningen en Southampton krijgt al maanden lovende kritieken en wordt nu in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, waar Sergio Ramos sindskort in de clinch ligt met voorzitter Florentino Pérez. Dat het contract van de Spaans international volgend jaar zomer ten einde loopt, versterkt de geruchtenstroom.

Liverpool zou Van Dijk een nieuw contract willen laten ondertekenen, met als doel zijn weeksalaris flink te laten oplopen. De verdediger staat nu voor 143.000 euro per week op de loonlijst van the Reds, die echter naar verluidt een loonsverhoging van zestig procent in gedachten hebben. Onder de nieuwe voorwaarden gaat de Oranje-international 230.000 euro per week verdienen, nog altijd minder dan Mohamed Salah, maar daar houdt het waarschijnlijk niet bij op.

Football Leaks onthulde vorig jaar dat Van Dijk na zijn overstap naar Anfield een tekenbonus van bijna zeven miljoen euro had ontvangen. Verder ligt een loyaliteitsvergoeding van 5,8 miljoen euro in het vooruitzicht en krijgt de verdediger nog een bedrag van 4,6 miljoen euro toegestopt als hij 150 duels voor de club speelt. De verwachting is dat Liverpool in de gesprekken over een nieuw contract ook allerlei variabele clausules zal laten opnemen.