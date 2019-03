Schwaab kon weinig met briefje Van Bommel: ‘Niet aan iedereen verteld’

Een opvallend moment, in de tweede helft van het duel tussen PSV en NAC Breda (2-0). Invaller Michal Sadilek overhandigde Daniel Schwaab een briefje van trainer Mark van Bommel met daarop extra instructies voor de positionering bij vrije trappen en hoekschoppen van NAC. Schwaab kon na afloop echter niet goed uitleggen wat Van Bommel nou precies wilde. “Ik heb geen idee”, zei Schwaab lachend bij FOX Sports.

“Het was voor de standaardsituaties tegen ons. Dat was alleen omdat Sadílek erbij kwam, ja. Ik heb wat dingen opgepakt en bij de corner geregeld dat iedereen een man oppakte, maar ik heb niet het hele verhaal dat erop stond aan iedereen verteld”, erkende Schwaab lachend. “De scheidsrechter wilde dat ik het briefje verstopte. Ik wilde het in mijn hand houden om er nog eens naar te kijken, maar dat wilde hij niet. Doe die maar weg, zei hij.”

Van Bommel kreeg na afloop de vraag waarom hij ‘zo’n lange brief’ had geschreven. “We hebben twee wissels. Er gaan twee koppers eruit”, doelde hij op Jorrit Hendrix en Cody Gakpo. “Dan moet de organisatie wel kloppen. Dan kun je dat beter via een briefje doen dan langs de kant staan te schreeuwen.” Van Bommel was niet geheel tevreden over het spel van PSV en dan met name de technische uitvoering. “Tactisch hadden we het redelijk voor elkaar, maar we moeten het technisch wel beter zien uit te voeren. Daar stoor ik me aan.”

Van Bommel legde op aandringen van Hans Kraay Jr. uit waar hij op doelde. “Een bal die niet op de juiste snelheid gespeeld wordt, bijvoorbeeld. Daar laat je de 2-0 liggen, de kans op een grotere uitslag in een fase dat het niet loopt, waarin je moet overleven.”