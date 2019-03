Guardiola bespreekt controversiële goal en uit kritiek op hattrickheld

Manchester City won zaterdag met 3-1 van Watford, dankzij een hattrick van Raheem Sterling. Na afloop werd met name zijn eerste doelpunt onder de loep genomen. De openingstreffer van Sterling, een minuut na rust, leek te worden afgekeurd nadat de grensrechter vlagde voor buitenspel. Scheidsrechter Paul Tierney ging er echter niet in mee en kende de 1-0 toe. Josep Guardiola had niet verwacht dat het doelpunt zou tellen, gaf hij na afloop toe.

Daryl Janmaat werkte de bal bij een verdedigende actie van dichtbij tegen zijn directe tegenstander Sterling aan, waarna de Engelsman tot scoren kwam. Het leek buitenspel, omdat Sterling in buitenspelpositie werd bediend door Sergio Agüero en het spel van Janmaat beïnvloedde. "Ik dacht vanwege het oordeel van de grensrechter dat het geen geldig doelpunt was. Maar toen zei de scheidsrechter van wel", vertelde de Spanjaard in gesprek met BT Sport. "Met de VAR zullen we dit probleem niet meer hebben. De Premier League besloot er geen gebruik van te maken, terwijl het inmiddels al wereldwijd wordt toegepast. Volgend seizoen zullen we dit gesprek niet meer hoeven te voeren."

"Aan het begin van het seizoen stemden wij voor de VAR om de arbiters te helpen, maar veel andere clubs wilden het toen nog niet. Daarmee hadden we dit soort situaties makkelijker gemaakt", benadrukt Guardiola. "In andere wedstrijden worden er fouten gemaakt met betrekking tot buitenspelsituaties of schwalbes. Net zoals ik de hulp van mijn assistenten nodig heb, hebben scheidsrechters de hulp van de technologie nodig." Javi Gracia omschreef het als 'een bepalend moment'. "We speelden een heel goede eerste helft: we verdedigden perfect en we wisten hoe we in de tweede helft wilden spelen. Maar door dat moment moesten we onze plannen bijstellen", verzuchtte de manager van Watford.

"Het was volgens mij buitenspel, want Sterling stond buitenspel toen Agüero de bal aanraakte. En hij was betrokken bij het spel, want hij ging naar de bal toe. De grensrechter zag het, maar ik uit geen kritiek op de scheidsrechter en dat zal ik vandaag ook niet doen. De officials zullen hun besluit moeten toelichten, niet ik." Guardiola was blij met de zege en 'de uitmuntende prestatie' van zijn spelers. "Het is bijna onmogelijk om aan te vallen, als de tegenstander zó ver terugzakt. Er was geen ruimte", licht hij op de clubsite toe. "In de meerderheid van onze wedstrijden gaat het zo en hebben we te maken met goed georganiseerde tegenstanders. Ze stonden vandaag met elf spelers in het eigen strafschopgebied. In de pauze hebben we besproken hoe we meer aanvallende bewegingen konden maken op het veld en dat hebben we gedaan."

"We creëerden genoeg kansen en na het eerste doelpunt werd het makkelijker. Er zal wel discussie ontstaan over dat doelpunt. Ik ben er niet blij mee, maar het is wat het is. Het spijt me als het buitenspel was, maar wij verdienden het om te winnen. Volgend seizoen hebben we de VAR en is er meer duidelijkheid." Guardiola oordeelde tot slot dat Sterling nog veel meer kan laten zien. "De drie doelpunten waren fantastisch, maar hij kan nog beter. Hij hielp ons niet echt in defensief opzicht in de eerste helft en hij raakte de bal makkelijk kwijt."