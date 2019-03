Guardiola ontkracht opvallend gerucht: ‘Iemand roept iets op Twitter...’

Josep Guardiola ontkent op weg te zijn naar Juventus. Journalist Luigi Guelpa van Il Giornale, die als eerste melding maakte van de transfer van Cristiano Ronaldo naar Turijn, pakte uit met berichtgeving over een akkoord tussen Guardiola en Juventus over een vierjarig contract. De Spanjaard stelt dat hij de komende jaren 'gewoon' bij Manchester City voor de groep staat.

De Spanjaard beschikt over een contract tot medio 2021 in het Etihad Stadium. Hij is sinds 2016 werkzaam als trainer van Manchester City en heeft geen intentie om de samenwerking voortijdig te beëindigen, verzekert hij tijdens de persconferentie na de 3-1 zege op Watford van zaterdag. "Ik weet dat sociale media invloed hebben, maar ik snap het niet. Waarom schrijven alle grote kranten dat ik naar Italië ga zodra iemand iets roept op Twitter, zonder contact te zoeken met de club, mijn zaakwaarnemer of met Juventus?", vraagt Guardiola zich af.

"Het spijt me voor Massimiliano Allegri", wordt de oefenmeester geciteerd door de Engelse pers. "Ik heb nog een contract voor twee jaar en een vertrek is onmogelijk, tenzij ik word ontslagen. Maar als de club me wil houden, blijf ik nog twee seizoenen en hopelijk daarna nog een seizoen. Ik zal de komende twee jaar niet naar Juventus gaan." Guardiola staat met Manchester City bovenaan in de Premier League, met vier punten voorsprong op Liverpool. De naaste belager speelt zondag thuis tegen Burnley.