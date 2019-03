Piatek zet droomstart bij AC Milan voort met cruciaal doelpunt

AC Milan heeft zaterdagavond een belangrijke 1-2 overwinning geboekt op Chievo. De ploeg van Gennaro Gattuso kwam op voorsprong door een prachtig doelpunt van Lucas Biglia, waarna Përparim Hetemaj er 1-1 van maakte. Krzysztof Piatek bepaalde daarna de eindstand op 1-2. De Pool is spectaculair van start gegaan bij Milan sinds zijn komst in januari, met acht doelpunten in de acht officiële wedstrijden waarin hij een basisplaats had.

Het hoogtepunt van de wedstrijd werd na een halfuur spelen verzorgd door Biglia. De Argentijn, voor het eerst sinds 28 oktober weer basisspeler na maanden van blessureleed, ontfermde zich over een vrije trap vanaf een meter of 22 en krulde de bal feilloos in de kruising; keeper Stefano Sorrentino stond als aan de grond genageld. Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen, want de eerste kansen van de wedstrijd waren voor Milan. Franck Kessié en Samu Castillejo waren minder fortuinlijk dan Biglia in de afronding.

Uit de eerste serieuze mogelijkheid voor Chievo viel echter de gelijkmaker. Mehdi Léris slingerde de bal vanaf de rechterflank het strafschopgebied in en Hetemaj werd ongemoeid gelaten door Andrea Conti. De Fin kon zodoende raak koppen: 1-1. Gattuso zag het aan vanaf de tribunes, want de trainer van Milan was even daarvoor weggestuurd wegens kritiek op de wedstrijdleiding. In de tweede helft hervonden de bezoekers de voorsprong weer.

Kessié maakte de nodige meters op de vijandelijke helft en stond aan de basis van een grote kans voor Piatek, die van dichtbij stuitte op keeper Sorrentino. De kans was nog niet verkeken. Via Hakan Calhanoglu kwam de bal weer het strafschopgebied in, waarna Castillejo het leer doorkopte richting de vrijstaande Piatek: 1-2. Er kwam nog een grote kans voor Kessié om de wedstrijd te beslissen, maar zijn misser werd Milan niet fataal. Milan staat derde in de Serie A, met vier punten meer dan Internazionale en vijf punten achterstand op Napoli; zowel de nummer vier als de nummer twee komt zondag in actie. Volgende week staat Milan - Inter op het programma.