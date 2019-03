Luuk de Jong benadrukt: ‘Ajax moet dus wel eerst zien te winnen’

PSV liep zaterdag geen averij op in de strijd om de titel in de Eredivisie. De regerend landskampioen won in een kwalitatief matige wedstrijd in eigen huis met 2-0 van hekkensluiter NAC Breda. PSV stond halverwege op een 1-0 voorsprong door een doelpunt in de vierde minuut van Luuk de Jong en liep na rust uit naar 2-0 dankzij een treffer van invaller Donyell Malen.

Door de zege vergrootte PSV de voorsprong op Ajax tot acht punten, maar de kwartfinalist van de Champions League heeft nog wel twee thuisduels in te halen. Zondag is Fortuna Sittard de tegenstander en komende woensdag komt PEC Zwolle naar de Johan Cruijff ArenA. De voorsprong is dus te verwaarlozen met twee duels meer gespeeld, maar daar was Luuk de Jong het niet mee eens. “Ajax moet de duels maar wel eerst zien te winnen.”

De Jong was tevreden over de zege. “We geven niet heel veel weg”, vertelde de aanvaller annex captain in gesprek met FOX Sports. “De eerste helft was te slordig. NAC maakt het ook klein. Maar de paar keer dát we doorkomen, komt omdat we dan de diepte zoeken. In de tweede helft deden we dat beter. Je moet alleen meer goals maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de fans.”

Door de 2-0 zege maakte PSV hoe dan ook het verschil met Ajax qua doelsaldo ongedaan. De Eindhovenaren hebben nu eveneens +62, maar de ploeg van Erik ten Hag kan tegen Fortuna en PEC dus weer uitlopen. De Jong was verder te spreken over Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo, die een basisplaats toebedeeld kregen van Mark van Bommel. “Je kunt zien dat ze veel talent hebben. En dan nog Malen die er inkomt van de bank. Die valt gewoon in en doet zijn ding. Dat tekent de jongens die op de bank zitten. Er zit heel veel potentie in die jongens.”