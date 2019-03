Barça wil imponerend herstel voortzetten na beruchte 0-3 van 1 mei 2013

Barcelona kan zich woensdag voor het twaalfde opeenvolgende seizoen kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Ernesto Valverde remiseerde op 19 februari met 0-0 bij Olympique Lyon en kan het karwei afmaken voor eigen publiek. Opta blikt vooruit op het weerzien, woensdagavond vanaf 21.00 uur in het Camp Nou.

O Van de 31 ploegen die een Champions League-tweeluik begonnen met 0-0 in de uitwedstrijd, gingen er 21 door (68 procent).

O Barcelona won alle drie de thuiswedstrijden tegen Olympique Lyon in de Champions League, met een doelsaldo van tien voor en twee tegen.

O De enige Franse club die ooit in het Camp Nou won van Barcelona in Europees verband, was Metz in 1984 (1-4 in de Europacup II). In de Champions League hield geen enkele Franse club een clean sheet in het Camp Nou (in negen duels). Alleen Paris Saint-Germain wist een nederlaag te voorkomen (1-1 in 1995 en 2013).

O Barcelona en Olympique Lyon zijn dit seizoen nog ongeslagen in de Champions League. De Fransen speelden gelijk in hun laatste zes wedstrijden in het toernooi, waarmee ze het record van AEK Athene (2002/03) en Rangers FC (2005/06) evenaarden.

O Barcelona hoopt voor het twaalfde seizoen op rij de kwartfinale van de Champions League te bereiken, wat een record zou zijn. De laatste keer dat het niet lukte, was toen Liverpool in het seizoen 2006/07 te sterk was in de achtste finale.

O Sinds Barcelona op 1 mei 2013 met 0-3 verloor van Bayern München, won het 26 van de 29 wedstrijden voor eigen publiek in de Champions League (3 remises).

O Olympique Lyon verloor zeven van de laatste negen uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League (twee remises). De laatste vier uitduels in de knock-outfase gingen allemaal verloren en les Gones scoorden daarin niet.

O De twee schoten op doel van Olympique Lyon in de heenwedstrijd waren in de eerste tien minuten. Het laatste schot (niet op doel) was in de 52ste minuut. Barcelona schoot 25 keer op doel; van de 9 schoten van Lionel Messi was er slechts 1 op het doel van Anthony Lopes.

O Alle vijf doelpunten die Barcelona dit seizoen incasseerde in de Champions League, werden gemaakt in de tweede helft. Drie daarvan vielen in de laatste tien minuten van de wedstrijd.

O Messi maakte zestig doelpunten in zijn zestig thuiswedstrijden voor Barcelona in de Champions League. In acht van zijn laatste elf knock-outwedstrijden in de Champions League (uit en thuis) leverde hij echter geen doelpunt of assist.

O Nabil Fekir keert bij Olympique Lyon terug van een schorsing. De aanvallende middenvelder scoorde in zijn twee uitwedstrijden in de Champions League van dit seizoen en is ongeslagen in zijn laatste acht Champions League-wedstrijden met Olympique Lyon (twee zeges; zes remises).