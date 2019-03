PSV overnacht met voorsprong van acht punten op Ajax

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. De koploper van de Eredivisie won met 2-0 van provinciegenoot NAC Breda, dankzij doelpunten van Luuk de Jong en Donyell Malen. PSV had vrijwel de gehele wedstrijd de controle, zonder groots te voetballen. De Eindhovenaren overnachten met een voorsprong van acht punten op Ajax, dat zondag aantreedt tegen Fortuna Sittard en daarna nog een duel tegoed heeft.

PSV moest het stellen zonder de geschorste Hirving Lozano, die werd vervangen door basisdebutant Cody Gakpo. Op het middenveld was er voor de tweede wedstrijd op rij plaats voor Mohammed Ihattaren. Het was de honderdste keer dat beide ploegen elkaar troffen in de Eredivisie en PSV maakte tegen geen enkele club zoveel doelpunten als tegen de Bredanaars: 256. Een grote verrassing mocht het dan ook niet heten dat nummer 257 al in de vijfde minuut volgde. Aan de linkerflank werd Gakpo bereikt door Angeliño, waarna de basisdebutant de bal voor het doel bracht. Daar stond De Jong klaar om af te ronden: 1-0.

De Jong luisterde daarmee zijn 150ste optreden voor PSV op. In de negentiende minuut ontsnapte NAC aan de 2-0, nadat Gakpo van dichtbij op Benjamin van Leer stuitte en in de rebound snoeihard op de lat schoot tegen zijn voormalige club. Even daarna liepen De Jong en Gakpo elkaar in de weg, waardoor de topscorer van PSV niet lekker kon uithalen. De Eindhovenaren hadden weinig moeite met NAC, dat zich beperkte tot verdedigen en hoopte op een succesvolle omschakeling. Maar heel indrukwekkend speelde de ploeg van Mark van Bommel zelf ook niet. Voor rust werd dan ook niet meer gescoord in het Philips Stadion.

Vrijwel direct na de start van het tweede bedrijf dacht PSV alsnog op 2-0 te komen. De Jong kopte van dichtbij binnen, nadat Mohammed Ihattaren een goede voorzet afleverde en Alex Gersbach zich makkelijk liet aftroeven door de spits. Het doelpunt werd echter afgekeurd na tussenkomst van de VAR. In de voorbereiding op de treffer stond Gakpo buitenspel en dus bleef NAC in leven. In aanvallend opzicht wisten de bezoekers zich echter geen raad: men probeerde de bal in de ploeg te houden, maar kwam vaak niet verder dan een kansloze lange bal vooruit.

Toch volgde na 64 minuten een uitstekende kans op de 1-1. Na een kopbal van Menno Koch slaagde Mitchell te Vrede er net niet in om de gelijkmaker binnen te tikken. Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers alsnog capituleren. Een messcherpe en vlotte aanval van PSV resulteerde in een assist van de opgestoomde Denzel Dumfries op Malen, die van dichtbij afrondde en zijn vijfde doelpunt als invaller maakte dit seizoen. Daarmee troeft hij elke andere speler in de Eredivisie af. Omdat Steven Bergwijn de bal op de lat ramde en later op Van Leer stuitte, bleef een grotere nederlaag NAC bespaard.