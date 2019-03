VVV-Venlo juicht en maakt einde aan reeks van drie nederlagen op rij

VVV-Venlo heeft zaterdagavond de derde overwinning van het nieuwe kalenderjaar geboekt. De Noord-Limburgers, die voor het eerst sinds speelronde één aan een speeldag waren begonnen zonder in het linkerrijtje te staan, zegevierden met minimaal verschil over Excelsior, dat de derde nederlaag in de laatste vijf Eredivisie-duels leed: 1-0. VVV had op zijn beurt elk van de laatste drie competitiewedstrijden verloren.

Het eerste bedrijf in het Covebo Stadion - De Koel leek doelpuntloos te eindigen, mede omdat de kansen op een hand te tellen waren, maar op slag van rust sloeg VVV toch toe. Na een vrije trap van Peter van Ooijen vanaf rechts zette Peniel Mlapa zijn hoofd tegen de bal en knikte hij het leer buiten bereik van Alessandro Damen in de verste hoek: 1-0. Een hard gelag voor de Rotterdammers, die in de eerste 45 minuten niet ongevaarlijk waren.

VVV was aanvankelijk gevaarlijker en dominanter in balbezit, terwijl Excelsior met de rappe Marcus Edwards op de counter loerde. De aanvaller had het scorebord in de tiende minuut in beweging kunnen krijgen, maar hij stuitte op Lars Unnerstall. Jeffry Fortes had twintig minuten later ook de 0-1 op de schoen, maar na voorbereidend werk van Ryan Koolwijk en de jarige Luigi Bruins schoof hij het leer net naast het doel van Unnerstall.

In de tweede helft stapelden niet de doelpunten maar de gele kaarten elkaar op: Kevin Blom deelde in tien minuten tijd vier gele prenten uit, evenredig verdeeld. Excelsior zocht weliswaar naar de gelijkmaker, maar het leer eindigde niet achter Unnerstall. Een slippertje van de doelman werd niet door Ali Messaoud bestraft en met een heerlijke redding voorkwam hij dat invaller Elias Mar Omarsson tegendraads binnenkopte.

Omarsson had niet veel later wederom uitzicht op de 1-1, maar na voorbereidend werk van Koolwijk mikte hij het leer naast het doel van Unnerstall. Zodoende stapte het team van Adrie Poldervaart in Venlo als verliezer van het veld. VVV blijft tiende op de ranglijst, terwijl de Kralingers op een veertiende stek terug te vinden zijn.