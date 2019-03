Piqué, Messi en Suárez voltooien comeback van Barcelona in Camp Nou

Barcelona heeft zaterdagavond de vierde overwinning op rij geboekt in LaLiga. De koploper zegevierde met 3-1 over Rayo Vallecano, nadat een 0-1 achterstand werd weggepoetst. Gerard Piqué, Lionel Messi en Luis Suárez namen de doelpunten voor hun rekening voor de thuisploeg. Barcelona heeft een voorsprong van zeven punten op nummer twee Atlético Madrid.

Ernesto Valverde, die zeven van zijn voorgaande acht wedstrijden als trainer tegen Rayo Vallecano met winst afsloot, voerde vier wijzigingen door ten opzichte van de 0-1 zege op Real Madrid van vorige week. Sergi Roberto, Ivan Rakitic en Ousmane Dembélé begonnen op de bank, terwijl Clément Lenglet een schorsing uitzat. Het viertal werd vervangen door Nélson Semedo, Samuel Umtiti, Arturo Vidal en Philippe Coutinho. In de veertiende minuut vroeg Semedo tevergeefs om een penalty; verder zorgde Barcelona voor weinig gevaar in de openingsfase. Rayo Vallecano slaagde erin het spel van de thuisploeg te ontregelen en het tempo laag te houden.

Na zeventien minuten kwam er wel een mogelijkheid voor Suárez, die de verre hoek opzocht en doelman Stole Dimitrievski tot een knappe redding dwong. Bij de eerste serieuze uitbraak van Rayo Vallecano was het echter raak voor de bezoekers. Real Madrid-huurling Raúl de Tomás dartelde vanaf de linkerflank langs het strafschopgebied en vond de ruimte voor een schot richting de verre hoek, dat doelman Marc-André ter Stegen te machtig was: 0-1. De bezoekers wisten die voorsprong niet vast te houden tot aan de rust. Zes minuten voor de onderbreking legde Messi aan voor een vrije trap, die hij piekfijn afleverde op het hoofd van Piqué: 1-1.

Het doelpunt viel voor Barcelona op een goed moment, want de frustratie nam toe. De ploeg van Valverde was niet scherp en wist maar weinig serieuze kansen te creëeren tegen het goed georganiseerde Rayo Vallecano. Tekenend was ook de onzichtbaarheid van Coutinho, die een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen lijkt te hebben bij Barcelona. Het duurde in de tweede helft niet lang voordat Barça de comeback voltooide. Jordi Amat haalde Semedo neer in het strafschopgebied, waarna Messi de daaropvolgende penalty rustig in de rechterhoek rolde. Nadien oogde Barcelona een stuk comfortabeler dan voor rust.

Tien minuten voor tijd werd Coutinho naar de kant gehaald en gewisseld voor Ivan Rakitic, die meteen zijn waarde bewees met een assist op Suárez. De Kroaat ging een één-twee aan met de Uruguayaan in het strafschopgebied, na voorbereidend werk van Dembélé, en Suárez maakte zijn zesde treffer in vijf wedstrijden tegen Rayo Vallecano. Woensdagavond wacht voor Barcelona de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League, na het eerdere 0-0 gelijkspel in Frankrijk.