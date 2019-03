Sterling bezorgt Janmaat vervelende avond met razendsnelle hattrick

Manchester City heeft zaterdagavond een simpele overwinning geboekt in de Premier League. Na een sobere eerste helft werd Watford na rust dankzij drie doelpunten van Raheem Sterling binnen dertien minuten over de knie gelegd: 3-1. City verstevigt zijn koppositie op de ranglijst door de zege en heeft nu vier punten meer dan achtervolger Liverpool, dat later dit weekeinde nog op eigen veld tegen Burnley speelt.

City wenste de overwinning met het oog op het Champions League-duel van aankomende week met Schalke 04 zo snel mogelijk veilig te stellen, maar de koploper kende een moeizame eerste helft. Watford werd weliswaar met de rug tegen de muur gezet, maar hoefde in de eerste 45 minuten amper grote kansen weg te geven. De beste mogelijkheid in de eerste helft was na precies een halfuur voetballen voor Sergio Agüero, maar hij kopte na voorbereidend werk van Bernardo Silva rakelings naast.

Op slag van rust deed Agüero nogmaals van zich spreken, maar ditmaal stuitte de Argentijnse spits op doelman Ben Foster. Bij Watford begon Daryl Janmaat overigens als rechtsback in de basis. De Nederlander speelde een verdienstelijke eerste helft, maar was kort na de onderbreking op zeer ongelukkige wijze betrokken bij het openingsdoelpunt. Janmaat werkte de bal bij een verdedigende actie van dichtbij tegen directe tegenstander Sterling aan, waarna de Engelsman het leder tegen de touwen liep: 1-0. Sterling stond vlak daarvoor overigens wel buitenspel, maar de treffer werd toch goedgekeurd.

Het elftal van manager Josep Guardiola liep vervolgens aan de hand van Sterling razendsnel weg bij Watford. De linksbuiten tekende vier minuten na de openingstreffer van dichtbij voor de 2-0 na een voorzet van Riyad Mahrez, alvorens hij rond het uur zijn hattrick completeerde. Sterling liep na een steekpass van David Silva weg uit de rug van Janmaat, waarna hij naar binnentrok en beheerst afrondde. City stelde de overwinning daarmee wel veilig, maar zag Watford halverwege de tweede helft nog wel wat terugdoen.

Gerard Deulofeu verschalkte Ederson Moraes, nadat de bal was doorgekopt door Troy Deeney. Daar bleef het in de slotfase bij, waardoor City met vertrouwen kan toeleven naar de Champions League-wedstrijd van aanstaande dinsdag tegen Schalke. The Citizens zijn na de 2-3 zege uit de heenwedstrijd dicht bij het bereiken van de kwartfinales.