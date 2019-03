Luis Enrique: ‘Ik zei tegen Van Gaal: ‘Ok, maar ik wil niet met jou praten‘’

Luis Enrique staat bekend als een karaktervol persoon en dat leidde in zijn actieve loopbaan al tot de nodige conflicten. In een uitgebreid interview met Catalunya Radio erkent de tegenwoordig bondscoach van Spanje dat hij in zijn tijd als speler van Barcelona ruzie met Louis van Gaal had. Hij kon uiteindelijk niets anders dan zich te verontschuldigen bij de Nederlander. “Als voetballer was ik al vrij eerlijk”, erkent de oud-middenvelder.

“Maar op een dag maakte ik een fout. Ik diende de trainer van repliek. Na het eten, in Santander, zei Van Gaal: “Luis Enrique blijft zitten, ik moet met hem praten’. Iedereen zat erbij: voetballers, bestuursleden”, memoreert Luis Enrique in gesprek met de Catalaanse radiozender. “Maar ik maakte het nog erger, stond op en zei: ‘Ok, maar ik wil niet met jou praten’. Ik vertrok. Een stom antwoord van een stom persoon.”

Het bleef niet zonder gevolgen voor Luis Enrique. “Ik zat wekenlang niet bij de wedstrijdselectie. Waar ik wel trots op ben is dat ik gedurende die weken mijn vervanger, Gabri, heb geholpen. Daar had hij toentertijd behoefte aan. Uiteindelijk bood ik Van Gaal mijn excuses aan en speelde ik weer.” Luis Enrique is van mening dat Josep Guardiola de beste trainer ter wereld is. Hij kent de manager van Manchester City al meer dan dertig jaar. “Hij is de beste trainer ter wereld vanwege de ideëeen die hij heeft.”

“Sommigen zeggen dat iedereen ter wereld met Barcelona prijzen zou kunnen winnen. Dat is een grote leugen. Dat zeiden ze ook over mijn Barcelona, met MSN. Nog een grote leugen. Er zijn trainers die niet eens weten hoe ze met één topspeler om moeten gaan”, stelt Luis Enrique, die voorheen trainer van Barcelona B was en later in zijn trainersloopbaan drie jaar voor de A-selectie van de Catalanen stond. “Maar ik zou Guardiola wel eens graag bij Celta de Vigo of Sporting Gijón willen zien", geeft de oud-international toe. "Hij zal geen kampioen worden, maar hij kan bewijzen dat hij een team kan laten spelen op de manier zoals alleen hij dat kan en wil.”

Luis Enrique had langer dan drie seizoenen trainer van Barcelona kunnen zijn, maar dat wilde hij zelf niet. “Aan het begin van het derde seizoen zei ik al tegen de club dat ze een trainer moesten gaan zoeken. Ik had geen energie meer. Voor mij was het heel makkelijk geweest om een nieuw contract te ondertekenen, maar ik wilde per se dat iemand het verhaal op een andere manier zou vertellen. Dat zou de selectie alleen maar ten goede komen. Een boodschap komt op een gegeven moment niet meer over, maar de boodschap moet altijd worden overgebracht.”