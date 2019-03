Afgrijselijke blunder Volkan Demirel leidt nederlaag Fenerbahçe in

Medipol Basaksehir heeft zaterdagavond een volgende stap gezet richting het kampioenschap in de Süper Lig. De koploper van de Turkse competitie had het op eigen veld lastig tegen Fenerbahçe, maar trok dankzij een laat doelpunt van Stefano Napoleoni toch aan het langste eind in de stadsderby: 2-1. Daardoor heeft Basaksehir nu een voorsprong van elf punten op achtervolger Galatasaray, al heeft die ploeg nog wel een wedstrijd tegoed. Eljero Elia zat bij Basaksehir negentig minuten op de bank; Ferdi Kadioglu deed dat namens Fenerbahçe.

Volkan Demirel vertolkte een negatieve hoofdrol in het Fatih Terim Stadion. De 37-jarige doelman kreeg bij Fenerbahçe tussen de palen de voorkeur boven Harun Tekin en stond na ruim een kwartier voetballen met een grote fout aan de basis van de 1-0 van Basaksehir. Demirel leek een voorzet van Irfan Kahveci eenvoudig te kunnen plukken, maar de veteraan sloeg de bal in plaats daarvan voor de voeten van Robinho. Die hield Serdar Aziz van zich af en kon vervolgens van dichtbij scoren.

Verder leverde een rommelige eerste helft weinig kansen op, waardoor Basaksehir de rust haalde met een nipte voorsprong. Fenerbahçe begon vervolgens verdienstelijk aan de tweede helft. Een kopbal van Miha Zajc ging rakelings voorbij het doel van de thuisploeg, terwijl Roberto Saldado na voorbereidend werk van Hasan Ali Kaldirim op doelman Mert Günok schoot. De Gele Kanaries claimden na ruim een uur tevens tevergeefs een strafschop, nadat Arda Turan de bal in eigen strafschopgebied op de hand had gekregen.

Zeventien minuten voor tijd wist Fenerbahçe alsnog de verdiende gelijkmaker te forceren. Soldado onderschepte een te korte terugspeelbal van Joseph Attamah, waarna de Spaanse spits het leder voorbij Günok tilde en uiteindelijk simpel kon scoren. Fenerbahçe pakte daarna bijna vrijwel onmiddellijk door. Zajc had de bal vanaf een meter of negen voor het inschieten na een voorzet van Ali Kaldirim, maar de Sloveense middenvelder wist zijn poging niet op doel te krijgen.

Die misser kwam Fenerbahçe bijzonder duur te staan, want zeven minuten voor tijd wist Basaksehir toch weer op voorsprong te komen. Edin Visca had een fraaie pass in huis op Mossoró, waarna de Braziliaanse middenvelder de bal voorbij Demirel speelde. De ingevallen Napoleoni gaf vervolgens op de doellijn het laatste zetje en groeide zo uit tot matchwinner. Fenerbahçe had daar niet meer van terug en is door het verlies weer afgezakt naar een zorgeloze vijftiende plaats. Het verschil met de nummer Göztepe bedraagt slechts twee punten.