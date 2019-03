Olympique Lyon stuntelt zonder Depay in generale repetitie voor ‘Barça’

Olympique Lyon heeft dure punten laten liggen in de jacht op de felbegeerde tweede plaats in de Ligue 1. De nummer drie van Frankrijk gaf zaterdag een 0-2 voorsprong uit handen tegen Strasbourg: 2-2. Het was een teleurstellende generale repetitie voor de returnwedstrijd tegen Barcelona van woensdag, in de achtste finale van de Champions League. Lyon heeft zes punten voorsprong op nummer vier Olympique Marseille en vier punten minder dan nummer twee Lille; de uiteindelijke nummer twee gaat direct de groepsfase van de Champions League in. Kenny Tete deed negentig minuten mee in Strasbourg.

Belangrijke spelers als Nabil Fekir, Bertrand Traoré, Tanguy N'Dombélé en Memphis Depay begonnen allemaal op de bank bij Lyon: het viertal kreeg rust van trainer Bruno Génésio met de Champions League-wedstrijd van woensdag in het vooruitzicht. Strasbourg had dus wellicht het idee dat er iets te halen viel voor eigen publiek. Die hoop leek echter al gauw de grond te worden ingeboord door een blunder van Lamine Koné: de verdediger speelde de bal veel te kort terug op zijn doelman, waarna Martin Terrier het leer overnam. Zijn schot werd nog gekeerd door Matz Sels, maar in tweede instantie bereidde Maxwel Cornet de 0-1 van Moussa Dembélé voor.

De wedstrijd was toen nog geen drie minuten oud. Met het uitvallen van verdediger Marcelo in de achttiende minuut kreeg Lyon nog een domper te verwerken, maar verder speelden de bezoekers een zorgeloze eerste helft. Ferland Mendy en Cornet dwongen de uitblinkende keeper Sels voor rust nog tot een redding. Net als in het eerste bedrijf duurde het ook na rust niet lang voordat Lyon scoorde. De ongelukkige Koné werd door Houssem Aouar door de benen gespeeld en beging vervolgens een overtreding op de middenvelder. Het leidde tot een strafschop, die overtuigend werd benut door Dembélé.

Na 55 minuten liet Terrier na om er 0-3 van te maken, na een knappe sprint aan de linkerflank, terwijl Sels een hattrick van Dembélé voorkwam. Strasbourg bleef dus in leven en kwam in rap tempo zelfs volledig terug in de wedstrijd. In een tijdsbestek van twee minuten scoorde de thuisploeg tweemaal. Eerst stond doelman Anthony Lopes van Lyon als aan de grond genageld toen een kopbal van Adrien Thomasson richting de verre hoek werd gedirigeerd door Ludovic Ajorque, waarna slordig balverlies van Pape Cheikh werd afgestraft door diezelfde Ajorque. Bij Lyon kwamen Fekir en Traoré binnen de lijnen in de slotfase, maar het bleek niet genoeg om weer op voorsprong te komen.