Atlético Madrid wint streekderby in aanloop naar weerzien met Juventus

Atlético Madrid kan zich gaan focussen op het weerzien met Juventus in de achtste finales van de Champions League. Het team van Diego Simeone had zaterdag aan een doelpunt van Saúl Ñiguez voldoende om streekgenoot Leganés te verslaan: 1-0. Simeone stuurde niet zijn sterkste elf het veld op en liet Antoine Griezmann bijvoorbeeld alleen de eerste helft meedoen. Door de zege heeft Atlético nu vier punten minder dan koploper Barcelona, dat later vanavond thuis tegen Rayo Vallecano speelt.

In een verre van briljante helft van beide ploegen, met de neutrale toeschouwer als grote verliezer, domineerde Atlético en zorgde het team van Simeone ook voor enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Andrij Lunin. Leganés hield echter stand en leek ogenschijnlijk tevreden te zijn over de stand van zaken na het horen van het rustsignaal.

Leganés claimde op slag van rust wel een strafschop na een vermeende overtreding van José Maria Giménez op Martin Braithwaite, maar scheidsrechter Antonio Miguel Mateu Lahoz noch de VAR zag een elfmetertrap in het moment. Drie minuten na rust ging het leer alsnog op de stip, na een overtreding van Kenneth Omeruo op Ángel Correa. Lunin keerde de penalty van de ingevallen Ñiguez, maar kon de rebound van de middenvelder niet keren: 1-0.

De openingstreffer versterkte het zelfvertrouwen van Atlético, dat op de voordelige marge leunde en het duel niet meer uit handen gaf. Een inzet van Thomas Partey eindigde op het aluminium en Lunin voorkwam met een knappe redding dat een vrije trap van Thomas Lemar de 2-0 betekende. Atlético heeft nu voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis vijf zeges op rij zonder tegendoelpunt neergezet, waarvan drie onder leiding van Simeone waren.