Tottenham is kluts volledig kwijt; Everton verliest spektakelstuk

Tottenham Hotspur is de kluts in de Premier League volledig kwijt. Het elftal van manager Mauricio Pochettino liet zaterdagmiddag op bezoek bij laagvlieger Southampton voor de vierde wedstrijd op rij punten liggen: 2-1. Tottenham Hotspur blijft met 61 punten uit 30 duels voorlopig derde staan op de ranglijst, maar Chelsea, Arsenal en Manchester United kunnen alle dit weekeinde dichterbij komen. Tegelijkertijd voltooide Newcastle United een heroïsche comeback tegen Everton en boekte Brendan Rodgers zijn eerste overwinning als trainer van Leicester City.

Southampton – Tottenham Hotspur 2-1

Tottenham vierde aan de Engelse zuidkust de rentree van Dele Alli. De Engelse middenvelder keerde tegen Southampton terug in de basis, nadat hij op 20 januari in het uitduel met Fulham voor het laatst in actie was gekomen. Alli had niet lang nodig om zijn stempel op de wedstrijd de drukken, want na een klein halfuur stond hij met een assist aan de basis van de openingstreffer van Harry Kane. Alli legde de bal met gevoel neer bij de tweede paal, waarna Kane controleerde en beheerst afrondde: 0-1.

Het elftal van Pochettino, die zelf overigens vanwege een schorsing op de tribunes zat, kende zo een zorgeloze eerste helft. Southampton tapte na de onderbreking echter uit een ander vaatje. The Saints speelden met durf en wisten een kwartier voor tijd een verdiende gelijkmaker te forceren. Een voorzet van Stuart Armstrong belandde voor de voeten van Yan Valery, die vervolgens van dichtbij wist te scoren. Southampton nam echter niet genoegen met een punt: James Ward-Prowse benutte vijf minuten na de gelijkmaker van Valery op schitterende wijze een vrije trap en bezegelde zo het lot van the Spurs.

Newcastle United – Everton 3-2

Newcastle United won zijn vier laatste competitiewedstrijden op eigen veld, maar het elftal van manager Rafael Benítez moest wel toezien hoe Everton na ruim een kwartier brutaal de leiding nam. Lucas Digne had vanaf de linkerflank een fijne voorzet in huis, waarna Dominic Calvert-Lewin met het hoofd voor de 0-1 zorgde. Vervolgens nam Everton rond het halfuur in een krankzinnige minuut verder afstand van de thuisploeg. Jordan Pickford keerde een strafschop van Matt Ritchie, waarna het bezoek zeventig seconden later aan de overkant keihard toesloeg via Richarlison. De Braziliaan tikte de bal tegen de touwen na half ingrijpen van doelman Martin Dúbravka en tekende zo voor de 0-2.

Everton leek zo een gewonnen wedstrijd te spelen, maar in de tweede helft ging het volledig mis voor the Toffees. Salomón Rondón tekende in minuut 65 met een volley voor de aansluitingstreffer, waarna de wedstrijd in de laatste negen minuten volledig werd gekanteld door Ayoze Pérez. De Spanjaard scoorde in een tijdsbestek van slechts drie minuten tweemaal en voltooide de comeback van the Magpies zo.

Leicester City - Fulham 3-1

De ploeg van Rodgers werkte een uitstekende eerste helft af en ging verdiend met een 1-0 voorsprong de rust in: op aangeven van Jamie Vardy maakte Youri Tielemans zijn eerste goal voor the Foxes. Fulham zat niet goed in het duel en liet in verdedigend opzicht de nodige steken vallen. De Londenaren kwamen zes minuten na rust toch op gelijke hoogte, met nota bene het eerste schot op doel: een lage inzet van invaller Floyd Ayité werd door Harry Maguire van richting veranderd en eindigde in de netten. De honderdste treffer van Vardy voor Leicester gaf de doorslag: op aangeven van James Maddison schoot hij het leer onder Sergio Rico door. Vlak voor tijd maakte Vardy ook nog eens zijn tweede van de middag: 3-1. Ryan Babel werd na 67 minuten door Jean Michael Seri vervangen.

Cardiff City - West Ham United 2-0

De start van het team van Neil Warnock mocht er zijn. Na een voorzet van Josh Murphy vanaf de rechterkant werkte de vrijstaande Junior Hoilett al in de vierde minuut de 1-0 binnen. Hoilett had na dik een half uur spelen uitzicht op de 2-0, na een verre ingooi van Aron Gunnarsson, maar zijn inzet ging nipt naast. West Ham kon Neil Etheridge amper verontrusten. In de tweede helft verzekerde Cardiff zich van de derde overwinning van het nieuwe kalenderjaar. Na voorbereidend werk van Hoilett en Murphy werkte Victor Camarasa de bal van dichtbij achter Lukasz Fabianski: 2-0. West Ham probeerde terug in de wedstrijd te komen, met onder meer een schot van Dean Rice op de paal, maar zonder resultaat. Leandro Bacuna kwam na een uur spelen in het veld voor de geblesseerde Joe Bennett.

Huddersfield Town - Bournemouth 0-2

In een eerste helft met weinig kansen gaf een voltreffer van Callum Wilson de doorslag: hij rondde een lage voorzet van Ryan Fraser vanaf links af. Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, werd in defensief opzicht amper getest, daar Huddersfield, dat met Juninho Bacuna aan het startsignaal verscheen, wederom liet zien waarom men dit seizoen veel moeite heeft met scoren. Na dik een uur spelen verdubbelden the Cherries de voordelige marge in het John Smith’s Stadium: dit keer was het de vrijstaande Fraser die een voorzet van Wilson verzilverde. Dat was de genadeklap voor Huddersfield Town, dat in de tien competiteduels in het nieuwe kalenderjaar slechts drie doelpunten heeft gemaakt.