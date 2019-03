Pak slaag voor Weghorst in München; Dortmund loopt op tandvlees

Borussia Dortmund is zijn koppositie in de Bundesliga zaterdagmiddag op doelsaldo kwijtgeraakt. Het team van trainer Lucien Favre leek voor eigen publiek tegen VfB Stuttgart op weg naar nieuw puntverlies, maar in de absolute slotfase werd de overwinning toch nog veilliggesteld (3-1). Doordat Bayern München tegelijkertijd echter gehakt maakte van het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst (6-0), zijn de twee titelconcurrenten op de ranglijst van positie gewisseld.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3-1

Dortmund had in de stromende regen moeite om zijn ritme te vinden en kwam na een halfuur zeer goed weg. Nicolás González dook na een steekpass van Steven Zuber alleen op voor Roman Bürki, waarna de Argentijnse spits de bal voorbij de doelman wist te werken. De poging van González ging echter rakelings naast, waardoor Dortmund met de schrik vrijkwam. Raphaël Guerreiro dwong Ron-Robert Zieler kort erna aan de overzijde tot een redding met een knal van afstand, maar verder werd Stuttgart in de eerste helt nauwelijks aan het wankelen gebracht.

In het tweede bedrijf werd het spel Dortmund er niet veel beter op, maar de ploeg werd na precies een uur voetballen op sleeptouw genomen door Jadon Sancho. De jonge Engelsman verdiende een strafschop na een duel met Gonzalo Castro, waarna Marco Reus vanaf elf meter voor opluchting zorgde in het Signal Iduna Park: 1-0. De vreugde bij het thuispubliek was echter slechts van korte duur, want Stuttgart kwam amper tien minuten na de openingstreffer van Reus alweer op gelijke hoogte. Castro bracht de bal uit een vrije trap voor het doel, waarna verdediger Marc-Oliver Kemp met het hoofd toesloeg.

Dortmund leek zo voor de vijfde keer in de laatste zes competitiewedstrijden punten te gaan morsen, maar die Borussen toonden karakter en wisten zes minuten voor tijd toch nog de 2-1 te forceren. Alcácer schoot van dichtbij raak, nadat hij de bal via invaller Christian Pulisic voor de voeten had gekregen. Diezelfde Pulisic zorgde in de blessuretijd na voorbereidend werk van Axel Witsel en Mario Götze voor de beslissing in de wedstrijd.

Bayern München – VfL Wolfsburg 6-0

Wolfsburg verweerde zich met Weghorst in de basis een halfuur lang kranig in de Allianz Arena, maar na 34 minuten wist Bayern toch op voorsprong te komen. Thomas Müller bracht de bal vanaf de rechterflank laag voor het doel, waarna Serge Gnabry van dichtbij voor de 1-0 tekende. Bayern pakte vervolgens vrijwel onmiddellijk door: James Rodríguez zette Gnabry met een steekpass alleen voor het doel, waarna laatstgenoemde onzelfzuchtig was en Robert Lewandowski in staat stelde de 2-0 op het scorebord te brengen.

Het betekende voor Lewandowski zijn 196ste doelpunt in 281 competitiewedstrijden in Duitsland, waardoor de Poolse spits Claudio Pizarro voorbij is als meest scorende buitenlander in de Bundesliga. Bayern ging zo met een riante voorsprong aan de thee en wist kort na de onderbreking zelfs verder afstand te nemen van Wolfsburg. Rodríguez werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Thiago Alcántara, waarna de Colombiaanse middenvelder de bal buiten het bereik van doelman Koen Casteels in de verre hoek plaatste. Via Müller, Joshua Kimmich en opnieuw Lewandowski wist Bayern de score in het laatste kwartier nog verder te verfraaien.

SC Freiburg - Hertha Berlin 2-1

De ruststand van 1-0 in het Schwarzwald Stadion was verdiend. De ploeg van Pal Dardai zocht meer de aanval op en nam na nog geen half uur spelen de leiding. Na voorbereidend werk van Vincenzo Grifo kopte Nils Petersen raak. In het tweede helft hielden de teams elkaar lang in evenwicht, maar Hertha, met Karim Rekik in de basis, slaagde er toch in om te scoren. Een kwartier voor tijd rondde de vrijstaande Vedad Ibisevic een voorzet van Jordan Torunarigha af: 1-1. De drie punten bleven echter in Freiburg, daar Ibisevic luttele minuten later het leer met het hoofd achter zijn eigen doelman Rune Jarstein werkte: 2-1. Door de zege op de Berlijners neemt Freiburg ietwat meer afstand van de rode streep.

RB Leipzig - Augsburg 0-0

De eerste helft in de Red Bull Arena was bijzonder eenzijdig: het team van Ralf Rangnick domineerde in de eerste 45 minuten en creëerde enkele goede kansen, maar desondanks gingen beide teams met een doelpuntloze tussenstand de rust in. Ook in de tweede helft kwam het scorebord niet in beweging. Het duel kon echter alle kanten op, daar FC Augsburg, dat zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw aantrad, enkele malen doelman Peter Gulascsi aan het werk zette. Ook de entree van Bruma en Jean-Kévin Augustin kon Leipzig niet aan drie punten helpen. Door de puntendeling kan nummer vier Borussia Mönchengladbach, 43 punten, later vandaag de achterstand op Leipzig, 46 punten verkleinen.