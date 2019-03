‘Van Dijk had drie miljoen euro gekost, maar we konden het niet veroorloven’

Virgil van Dijk maakte in de zomer van 2013 de overstap van FC Groningen naar Celtic en belandde via Southampton in 2018 uiteindelijk bij Liverpool. Gus Poyet is enthousiast over de ontwikkeling van de Nederlandse verdediger en onthult dat Van Dijk bijna voor Brighton & Hove Albion had gespeeld.

Poyet was tussen 2009 en 2013 manager van Brighton en bekeek Van Dijk diverse malen toen laatstgenoemde nog in de Eredivisie speelde. "Ik reisde af naar Groningen om hem te zien. We vlogen naar Nederland om een wedstrijd te bekijken en hij was geweldig. Het ging hem allemaal te gemakkelijk af", vertelt de Uruguayaanse oefenmeester zaterdag in gesprek met Goal.

"Hij had ons drie miljoen euro gekost, maar we konden het niet veroorloven. We waren pas verhuisd naar het nieuwe stadion, waardoor we veel kosten hadden. Het was niet mogelijk, maar we waren erg dicht bij zijn komst", verzekert Poyet. Dat Van Dijk moeiteloos meekon bij Celtic, verbaasde Poyet naar eigen zeggen niet. "Maar toen hij naar Southampton en later Liverpool ging, was dat wel een beetje een shock."

"Toch had hij wel altijd voldoende potentie. De dag nadat we in Groningen waren geweest, hadden mijn assistent Mauricio Taricco en ik beiden het gevoel dat het fantastisch zou zijn als we hem konden contracteren voor Brighton", vervolgt de momenteel clubloze trainer. Poyet vindt dat Van Dijk zich onderscheidt van andere Nederlandse voetballers. "Nederlandse spelers zijn doorgaans goed met de bal, maar hij is een atleet. Hij is krachtig, sterk in de lucht en lang. Hij heeft alles."