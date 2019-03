Guardiola: ‘Wij komen nog niet in de buurt van Barcelona, Real en Bayern’

Manchester City is de regerend landskampioen van Engeland en the Citizens zijn dit seizoen nog in de race voor vier prijzen. Naast de al gewonnen EFL Cup maakt de ploeg van trainer Josep Guardiola ook nog kans op de Engelse landstitel, de FA Cup en de Champions League. De Spaanse oefenmeester is echter van mening dat zijn club nog niet bij de allergrootste van Europa hoort.

“Manchester City is een van de clubs die in het afgelopen decennium het hardst zijn gegroeid. Niet alleen in de periode dat ik hier nu zit, maar in het hele decennium”, vertelde Guardiola, die in 2016 neerstreek in het Etihad Stadium, tijdens een perspraatje. “Maar om ons te vergelijken met Barcelona, wat betreft historie en nalatenschap zitten we daar nog ver vanaf.”

“De afstand is groot omdat wij pas een decennium bezig zijn. Wat we wel doen is steeds beter en beter worden. Naar mijn bescheiden mening zetten we kleine, kleine stapjes en worden we steeds iets beter. We hebben de EFL Cup nu twee keer op rij gewonnen, we hebben honderd punten behaald in de Premier League, we doen mee om alle prijzen. De beste stap zou zijn als we in de komende jaren mee blijven doen.”

“Als je ons vergelijkt met Barcelona, Real Madrid en Bayern München, dan hebben ze een ongelooflijke geschiedenis. Zo ver zijn wij nog niet. De beste manier om het te omschrijven is dat we voelen dat we ver van die clubs verwijderd zijn”, ging Guardiola verder. “Bij Barcelona en Bayern zijn ze niet begonnen met het idee om geschiedenis te schrijven, dat gebeurt gewoon. We zullen zien of mensen ons zullen onthouden. We zullen de komende jaren meer moeten winnen, dat zou op meerdere gebieden een sprong vooruit zijn.”