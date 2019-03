‘Als Ajax nog even alles moet geven en het spannend wordt, mag ik er vaak in’

Dani de Wit werd in de winterstop definitief overgeheveld naar de A-selectie van Ajax en de 21-jarige middenvelder pakt als invaller regelmatig zijn minuten mee bij de ploeg van trainer Erik ten Hag. Afgelopen dinsdag kwam hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen in de uiteindelijk met 1-4 gewonnen Champions League-kraker tegen Real Madrid en De Wit denkt dat hij in zulke wedstrijden wat extra’s kan brengen.

“Als het spannend wordt, als de ploeg nog even álles moet geven - dat zijn meestal de momenten dat ik het veld in mag”, vertelt hij in gesprek met Het Parool. De Wit werd door Ten Hag in het verleden al omschreven als een Draufgänger en de trainer ziet in zijn pupil iemand met andere kwaliteiten dan hij al tot zijn beschikking heeft: “Hij zei letterlijk dat ik een ander type speler ben dan hij al had.”

“Ik ga altijd volle bak. En ik neem de rest op sleeptouw. Ik durf ook anderen aan te spreken en te coachen. Ik denk dat dat wel geaccepteerd wordt, zo ben ik nu eenmaal”, vervolgt hij zijn verhaal. Het middenveld van Ajax is dit seizoen met de aanwezigheid van Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Donny van de Beek goed voorzien en voor De Wit betekent dit dat er een meer ondersteunende rol overblijft: “Dat accepteer ik. Ik draag mijn steentje bij als het kan.”

“Ik maak kleine stapjes, mijn hele leven al. Ik ga niet met reuzensprongen vooruit. Maar zolang ik die kleine stapjes blijf maken, ben ik blij.” De Wit beschouwt zichzelf dus als iemand die de ploeg op sleeptouw kan nemen, maar is daarin niet de enige bij Ajax. Dusan Tadic is volgens de middenvelder bijvoorbeeld eenzelfde type: “Als nieuwkomer probeert hij jong en oud te betrekken bij het team. Hij zoekt met iedereen contact, houdt de ploeg bijeen. Een keiharde werker bovendien. Hij neemt de spelers mee, net als Matthijs de Ligt. Als zij volle bak gaan, geloof me, dan kan niemand achterblijven.”