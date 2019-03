Tim Matavz: ‘Mijn been was nog slechts bot met een stuk vel er overheen’

Tim Matavz is op de weg terug. De Sloveense spits raakte eind september vorig jaar ernstig geblesseerd tegen Feyenoord. In De Kuip liep hij een gebroken kuitbeen op. Matavz kan zich het moment dat hij geblesseerd raakte nog goed voor de geest halen. Hij wist meteen dat het goed mis was. Inmiddels is hij weer bijna volledig hersteld, al komt de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord voor hem nog te vroeg. “En met Feyenoord is er net even te veel sentiment. We gaan rustig beginnen. De komende weken ergens keert hij weer terug”, aldus traienr Leonid Slutsky.

In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt Matavz terug op een ‘verschrikkelijke’ periode. “Ik heb er nu zes maanden over gedaan om terug te komen. Die tijd was gewoon nodig. Na de operatie en een verplichte rustperiode waren alle spieren verdwenen. Mijn been was nog slechts bot met een stuk vel er overheen”, aldus Matavz.

De beelden keek Matavz nooit terug. “Maar ik weet heel goed wat er gebeurde. Ik wilde de bal bij een voorzet aannemen. Bij de landing kwam mijn hele gewicht op mijn enkel. Ik hoorde het bot kraken. Gelukkig betrof het geen open breuk. Daar was ik wel bang voor. Maar daar, in De Kuip, wist ik al meteen dat ik lang uit de roulatie zou zijn.”

Het is nog onduidelijk wanneer Matavz zijn rentree precies kan maken. “Ik heb er hartstikke veel zin in”, vertelt hij. “Als team staan we er goed voor. Dit moeten we volhouden. Ik wil met Vitesse dolgraag een Europees ticket afdwingen. Daar draait nu alles om.”