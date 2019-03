El Khayati: ‘Een kans bij Feyenoord zou ik zeker overwegen’

Abdenasser El Khayati hoopt deze zomer op een nieuwe sportieve uitdaging. Als er in de komende transferperiode echter geen mooie club voorbij komt, overweegt de creatieveling een lucratieve stap naar een verre bestemming. “Ik ben wel dertig. Als het sportieve uitblijft, moet ik misschien een financiële stap maken. Ik heb een paar keer clubs uit Oekraïne en het Midden-Oosten afgewezen. Het kan goed zijn dat zo’n trein nu al niet meer voorbij komt”, aldus de smaakmaker van ADO Den Haag.

Door Peter van Drunen

El Khayati wordt dikwijls aangeduid als ‘laatbloeier’, omdat hij in 2014 op 25-jarige leeftijd, na kortstondige avonturen bij profclubs, nog uitkwam voor amateurclub Kozakken Boys. Bij De Boys speelde hij zich vervolgens in de kijker bij Jimmy Floyd Hasselbaink die toen trainer was bij Burton Albion, een club uit de League Two. In zijn eerste jaar bij de Engelse club promoveerde El Khayati met de Brewers naar de League One. Daarna reisde hij Hasselbaink achterna naar het Londense Queens Park Rangers dat uitkwam in de Championship. Via QPR kwam hij bij ADO Den Haag in de Eredivisie. Een wonderlijke carrière die nog steeds in volle bloei lijkt.



In bovenstaande video vertelt Nasser El Khayati over zijn droomclub uit Spanje en over zijn voorliefde voor Feyenoord.

Voorlopig is de aanvallende middenvelder bezig aan zijn tweede seizoen bij ADO. Dit seizoen staat de teller na 23 wedstrijden op 13 goals. De Nederlandse Marokkaan noemt de 2-4 overwinning van ADO Den Haag tegen Excelsior, waarin hij alle vier de treffers voor zijn rekening nam, het absolute hoogtepunt uit zijn loopbaan. “Als je al ziet dat spelers er vier maken in één wedstrijd dan is de score vaak veel hoger. Vier goals maken is altijd mooi, maar vier van de vier doelpunten maken is wel heel bijzonder.”

Nasser laat doorschemeren het liefst naar een buitenlandse club te verkassen. Toch zou hij een avontuur bij zijn favoriete club in Nederland ook niet uit de weg gaan. “Feyenoord is natuurlijk een heel mooie club. Het is misschien mijn favoriete club, omdat ik daar als kleine jongen al vaak in het stadion was. Ik woon in Rotterdam en ben er geboren en getogen. Maar om daar nu mee bezig te zijn, dat niet. Er zijn ook mooie clubs in het buitenland. We zien het deze zomer wel. Als zo’n kans zich voordoet, ga ik zeker overwegen om het te doen."