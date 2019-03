‘Real Madrid denkt aan Clarence Seedorf als interim-trainer’

Clarence Seedorf is nadrukkelijk in beeld bij Real Madrid om het seizoen op interim-basis af te maken. Na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League zit trainer Santiago Solari op de schopstoel en zoekt de Koninklijke naar vervangende opties. Seedorf was aanwezig bij het duel tussen Real en Ajax en zat aan tafel tijdens een diner met de directieleden van beide clubs. Nadien is de oud-speler van de Spaanse grootmacht op de kandidatenlijst geplaatst, meldt AS.

De 42-jarige bondscoach van Kameroen sprak tijdens het diner in het Zalacaín in Madrid met voorzitter Florentino Pérez en andere directieleden van de Spaanse topclub. Seedorf, die tussen 1996 en 2000 het shirt van Real Madrid droeg, is na het diner door de clubleiding op de kandidatenlijst geplaatst om Solari per direct op te volgen tot aan het einde van het lopende seizoen. De Nederlander wordt bij het bestuur van de club gewaardeerd vanwege zijn leiderschapscapaciteiten, charisma en goede reputatie bij de achterban van Real Madrid.

Seedorf heeft bovendien ervaring als trainer in LaLiga. Vorig seizoen werd hij in februari aangesteld als trainer van Deportivo La Coruna. Hoewel hij er in zestien wedstrijden niet in slaagde om de club voor degradatie te behoeden, liet hij een uitstekende indruk achter. Volgens Spaanse media neemt Real Madrid na de wedstrijd van zondag tegen Real Valladolid afscheid van Solari en is Seedorf een grote kandidaat om het seizoen af te maken. Afhankelijk van de resultaten zal de clubleiding besluiten om met hem door te gaan, of te kiezen voor trainers als Zinédine Zidane, José Mourinho of Jürgen Klopp.