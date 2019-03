Ödegaard: ‘Veel geleerd van hoe Van Persie afrondt en hoe hij positie kiest’

Martin Ödegaard neemt het zondag met Vitesse voor eigen publiek op tegen Feyenoord. Het Noorse toptalent kijkt uit naar de ontmoeting met Robin van Persie, van wie hij al jarenlang groot fan is. De huurling van Real Madrid noemt het ‘een eer’ om tegen de Feyenoord-captain te spelen. “Hij is een fantastische speler en heeft een geweldige carrière gehad”, klinkt het.

In zijn jonge jaren keek Ödegaard graag naar Van Persie, die destijds zijn brood verdiende in de Premier League. “In Noorwegen wordt veel Engels voetbal gekeken en als kind zag ik Van Persie bij Arsenal en Manchester United. Hij is een ander type speler dan ik, maar ik heb veel geleerd van hoe hij afrondt en hoe hij positie kiest. Hij is zeker een voorbeeld voor mij”, aldus Ödegaard tegenover De Telegraaf. De ploeg van trainer Leonid Slutsky wil zich gaan mengen in de strijd om de derde plaats. Na drie overwinningen op rij heeft Vitesse de Feyenoord en AZ in het vizier. “Dit is een cruciale wedstrijd voor ons”, meent Ödegaard. “Wij willen laten zien dat we in de topvier horen. Daarvoor moeten we winnen.”

Eerder dit seizoen bleek Feyenoord met 2-1 te sterk voor Vitesse. Vorig seizoen gingen de Rotterdammers nog met 3-1 onderuit in Arnhem. Bryan Linssen scoorde toen nog twee keer. “We speelden toen als collectief heel goed. Niet voor niets kreeg Feyenoord twee rode kaarten. Ze raakten gefrustreerd door ons”, zegt Linssen tegenover de krant. De aanvaller denkt dat een nieuwe overwinning op Feyenoord mogelijk is. “Als je tegen een topteam speelt, komen er vaak extra krachten los.”