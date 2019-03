Dolberg verrast door video Ajax TV: ‘Ik moest hier en daar gaan staan’

In aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid plaatste Ajax TV een fraaie video op sociale media, waarin Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg de hoofdrol speelden. De drie Ajacieden werden toegesproken door hun dierbaren en Dolberg kreeg mooie woorden te horen van zijn zus Freja. Voor de Ajax-spits werkte de video motiverend.

Dolberg vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij niet wist dat deze video werd gemaakt. De Deense aanvaller had geen idee waar de foto’s en beelden voor werden gemaakt. “Ik moest hier en daar gaan staan en er werden wat foto’s gemaakt, maar ik wist eigenlijk niet waarvoor precies”, aldus de aanvaller tegenover de krant.

Waar Dolberg bekend staat als een ijskonijn, kwamen de liefdevolle woorden van zijn zus goed binnen. “Het was een verrassing en heel speciaal om zulke mooie woorden te horen. De wedstrijd tegen Real Madrid was iets bijzonders voor mij, maar ook voor mijn familie in Denemarken. En dan geeft zo’n telefoontje je toch iets extra’s”, zegt Dolberg. “Het was een ongelooflijke week. We wonnen van Real Madrid, maar vooral de manier waarop was indrukwekkend.”

Ajax won met 1-4 van Real Madrid en plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League. De euforie was na afloop groot en ook in zijn geboorteland Denemarken bleef de prestatie niet onopgemerkt. “Vanwege de drie Denen in onze groep, waren er grote krantenkoppen. Iedereen was blij. Ook trots? Mijn familie en vrienden wel, natuurlijk. Maar bij de gemiddelde Deen zit dat niet in zijn karakter.”